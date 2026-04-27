Cotia inaugura Centro de Nefrologia e promete reduzir deslocamentos de pacientes

Unidade privada terá convênio com a prefeitura para atender rede pública e ampliar acesso à hemodiálise

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Cotia passa a contar, a partir desta segunda-feira (27), com um Centro de Nefrologia localizado no bairro Jardim do Ipê, na altura do km 31 da Rodovia Raposo Tavares.

O equipamento é de iniciativa privada, e a Prefeitura de Cotia informou que firmará convênio para viabilizar o atendimento de pacientes da rede pública municipal.Atualmente, parte dos pacientes atendidos pelo sistema público precisa se deslocar para outras cidades para realizar tratamentos como a hemodiálise. A nova unidade deve passar a integrar a rede de atendimento disponível no município.Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a capacidade de atendimento do centro, nem a divisão entre pacientes da rede pública e privada.