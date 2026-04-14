Motorista foge após atropelar e matar pedestre no Rodoanel Mário Covas

Ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (14), em Osasco

Imagem: Artesp

Um pedestre morreu após um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (14) no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 16, em Osasco.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o condutor de um Toyota Etios trafegava pelo sentido interno quando avistou um pedestre na pista e reduziu a velocidade. Na sequência, uma caminhonete Ford F-250, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo.Após o impacto, a caminhonete acabou atingindo o pedestre. Em seguida, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, não há informações sobre a identidade do pedestre.O acidente causou congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros no trecho entre os km 19 e 16 da pista interna do Rodoanel.