Ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos é internado após diagnóstico de câncer no pâncreas

Político está hospitalizado no Sírio-Libanês, passa por exames e se afasta temporariamente das atividades públicas para focar no tratamento

Foto: Redes Sociais

O ex-prefeito de Embu das Artes e pré-candidato a deputado federal Ney Santos foi internado nesta terça-feira (14) após receber diagnóstico de câncer no pâncreas.



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De acordo com o político, avaliações iniciais apontaram alta probabilidade da doença. No entanto, exames mais recentes indicaram um cenário mais favorável, o que ele classificou como um sinal de esperança.



Segundo aliados, Ney Santos permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, onde passa por novos exames para confirmação do diagnóstico e definição do tratamento. Por orientação médica, ele decidiu se afastar temporariamente das atividades públicas e políticas. A equipe informou que compromissos já agendados serão conduzidos por coordenadores e aliados.



O médico Paulo Acerbi, integrante da equipe responsável pelo acompanhamento clínico, informou que exames recentes identificaram um tumor de aproximadamente 1,7 centímetro na cauda do pâncreas. Apesar da gravidade do quadro, há expectativa de recuperação.



“Uma situação dramática, porém temos certeza de que ele irá se recuperar. Ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês para mais uma série de exames que irão sinalizar os próximos passos do tratamento”, afirmou o médico.



Em vídeo, Ney Santos afirmou estar enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua vida e disse que decidiu tornar pública a situação para garantir transparência e evitar especulações. Ele relatou que mantém rotina de exames periódicos, mas foi surpreendido pelos resultados mais recentes.



“Esse talvez seja um dos vídeos mais difíceis de toda a minha vida, mas eu precisava explicar o que está acontecendo. Faço exames regularmente, e infelizmente o resultado deste ano foi algo que jamais esperava. Até ontem, os médicos falavam em 99% de chance de câncer no pâncreas, mas novos exames acenderam uma luz no fim do túnel”, declarou.



O ex-prefeito ressaltou que a prioridade neste momento é a saúde e a recuperação.



“Precisei me internar e vou ficar afastado de todas as atividades, porque a minha prioridade agora é a saúde. Tenho certeza de que vou voltar mais forte do que entrei nessa batalha”, afirmou. De acordo com o político, avaliações iniciais apontaram alta probabilidade da doença. No entanto, exames mais recentes indicaram um cenário mais favorável, o que ele classificou como um sinal de esperança.Segundo aliados, Ney Santos permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, onde passa por novos exames para confirmação do diagnóstico e definição do tratamento. Por orientação médica, ele decidiu se afastar temporariamente das atividades públicas e políticas. A equipe informou que compromissos já agendados serão conduzidos por coordenadores e aliados.O médico Paulo Acerbi, integrante da equipe responsável pelo acompanhamento clínico, informou que exames recentes identificaram um tumor de aproximadamente 1,7 centímetro na cauda do pâncreas. Apesar da gravidade do quadro, há expectativa de recuperação., afirmou o médico.Em vídeo, Ney Santos afirmou estar enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua vida e disse que decidiu tornar pública a situação para garantir transparência e evitar especulações. Ele relatou que mantém rotina de exames periódicos, mas foi surpreendido pelos resultados mais recentes., declarou.O ex-prefeito ressaltou que a prioridade neste momento é a saúde e a recuperação., afirmou.

A informação foi divulgada inicialmente por sua equipe política durante uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo nas redes sociais, sendo posteriormente confirmada pelo próprio Ney Santos em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.