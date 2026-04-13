Motorista de carreta morre após engavetamento no Rodoanel, em Cotia

Colisão em sequência envolveu dois bitrens e um carro; vítima não resistiu após ser socorrida; ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (11)

Foto: Artesp

O motorista de uma carreta morreu após um engavetamento registrado na madrugada de sábado (11), no km 27 do Rodoanel Mário Covas, em Cotia.

A vítima, de 42 anos, conduzia um caminhão Mercedes-Benz. Ela chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na noite do acidente.De acordo com a ocorrência, o acidente envolveu dois caminhões bitrem e um carro. Segundo as informações apuradas, os veículos seguiam pela faixa 3 de rolamento quando o trânsito ficou lento devido a um comboio na via.Sem tempo hábil para frear ou desviar, um dos caminhões colidiu na traseira de outro bitrem, que acabou sendo projetado contra um Ford Ka que estava à frente. Após o impacto, os veículos ficaram imobilizados entre as faixas 2 e 3 da pista.Ainda segundo a polícia, o motorista da última carreta envolvida, justamente o que causou o impacto inicial, foi o que sofreu ferimentos mais graves. Ele foi atendido por equipes de resgate e levado ao Hospital Regional de Osasco, onde morreu horas depois.Os demais envolvidos não sofreram ferimentos graves.