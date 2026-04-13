Motorista bêbado invade posto e derruba bombas de combustível no centro de Cotia; VÍDEO

Homem foi preso em flagrante após teste do bafômetro confirmar embriaguez; ninguém ficou ferido
|Imagem concedida ao Cotia e Cia
Um motorista foi preso em flagrante na manhã deste domingo (12) após invadir um posto de combustíveis e derrubar duas bombas de abastecimento na região central de Cotia.
O caso aconteceu por volta das 5h25, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, dentro de um posto de gasolina. O condutor perdeu o controle do veículo e colidiu diretamente contra as estruturas, causando danos materiais no local.
Equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas e, ao chegarem ao endereço, encontraram o motorista ainda dentro do carro. Segundo os agentes, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa e dificuldade de equilíbrio.
O próprio condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi encaminhado para a realização do teste do bafômetro, que apontou 0,98 miligramas de álcool por litro de ar, valor acima do limite permitido por lei.
Apesar do impacto, não houve feridos, e o caso resultou apenas em danos às bombas de combustível do estabelecimento.
O homem foi autuado por embriaguez ao volante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e permaneceu preso após não pagar a fiança estipulada. A perícia foi acionada para analisar o local do acidente.
