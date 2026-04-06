Motociclista morre em acidente na Rodovia Castello Branco

Colisão lateral entre moto e utilitário ocorreu na via marginal e mobilizou equipes de atendimento

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do km 16, em Osasco. A ocorrência foi registrada por volta das 13h desta segunda-feira (6).

De acordo com as informações apuradas, o condutor de um veículo utilitário modelo Mercedes-Benz Sprinter trafegava pela faixa 3 da via marginal quando, ao tentar acessar a pista expressa, realizou uma mudança de faixa. Durante a manobra, o motorista não teria percebido a aproximação de uma motocicleta Kawasaki, ocorrendo a colisão lateral entre os veículos.Após o impacto, tanto a motocicleta quanto o utilitário permaneceram imobilizados no local. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.Até a última atualização, o corpo da vítima permanecia na via, aguardando a realização da perícia técnica.