Motociclista morre em acidente na Raposo Tavares nesta segunda-feira (6)

Acidente ocorreu por volta das 4h30, no km 11 da rodovia; vítima não resistiu aos ferimentos

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (6), no km 11 da Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, o condutor trafegava pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção. Na sequência, a motocicleta colidiu contra a barreira de concreto central da via.Com o impacto, o motociclista ficou caído sobre a própria faixa de rolamento, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.Equipes de atendimento foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.Até a última atualização desta ocorrência, o caso aguardava a chegada da Polícia Técnica para a realização da perícia, além da funerária para a remoção do corpo.