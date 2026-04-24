Como a corrida de rua pode transformar sua alimentação e seus hábitos no dia a dia

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes





Parte desse crescimento vem de eventos locais e da força dos grupos de corrida, que transformam uma prática antes solitária em uma experiência coletiva. Isso reduz a resistência de iniciantes e aumenta a adesão, já que muitos se identificam ao ver pessoas comuns evoluindo no esporte.



Alimentação: o impacto da corrida nos hábitos



Um dos efeitos mais interessantes de quem começa a correr é a mudança na relação com a alimentação. Surge um senso de coerência: ao investir esforço nos treinos, cresce também a motivação para melhorar o que se come.



Esse processo leva, de forma natural, à redução de alimentos ultraprocessados, ao aumento da ingestão de água e à adoção de escolhas mais equilibradas no dia a dia, sem necessidade de radicalismos. É o que se chama de “hábito angular”, quando uma mudança positiva puxa outras.



A alimentação passa, então, a ter papel estratégico, influenciando diretamente o desempenho, a disposição e a recuperação muscular. Para quem corre, o equilíbrio entre carboidratos, eletrólitos e hidratação é essencial para evitar lesões e melhorar a performance.



Além disso, os resultados da corrida costumam aparecer rapidamente: melhora do condicionamento físico, mais energia e bem-estar. Esse retorno positivo reforça o comportamento saudável, criando um ciclo em que cuidar da alimentação se torna parte natural da rotina.



No fim das contas, a corrida de rua vai além do exercício físico. Ela se torna uma porta de entrada para um estilo de vida mais equilibrado, transformando não apenas o corpo, mas também a mentalidade e as escolhas do dia a dia.



Quem anda pelas ruas de Cotia já percebeu: cada vez mais pessoas estão correndo, seja sozinhas ou em grupos. A corrida de rua vive um verdadeiro momento de alta na cidade.Trata-se de uma modalidade do pedestrianismo, ou seja, corridas realizadas em vias públicas como ruas, avenidas e parques, com distâncias que vão de 5 km a 100 km, reconhecidas internacionalmente pela World Athletics e, no Brasil, pela Confederação Brasileira de Atletismo.Democrática e acessível, a corrida atrai pessoas com diferentes objetivos: desde a busca por saúde e condicionamento físico até socialização, superação pessoal e lazer.