Moto é furtada de dentro de garagem durante a madrugada em Cotia; veja VÍDEO

Crime foi registrado por câmeras de segurança no Jardim São Miguel; veículo era usado para trabalho e renda extra da família

Imagens gravadas de câmeras de segurança enviadas ao Cotia e Cia

Uma motocicleta foi furtada de dentro da garagem de uma residência no bairro Jardim São Miguel, em Cotia, na madrugada desta quarta-feira (15). O crime foi registrado por câmeras de segurança e envolveu três criminosos que agiram de forma rápida.

As imagens mostram o momento em que dois suspeitos chegam ao local em uma motocicleta, enquanto um terceiro permanece do lado de fora dando apoio. Em seguida, dois deles se aproximam do portão da residência, quebram o cadeado e entram na garagem.Pouco tempo depois, os criminosos saem do imóvel empurrando a moto furtada. Na sequência, um deles sobe no veículo e deixa o local acompanhado pelos comparsas, que dão cobertura na outra motocicleta utilizada na ação.De acordo com a vítima, o crime só foi percebido por volta das 5h, quando o morador saiu para trabalhar e notou que a moto não estava mais na garagem.O veículo era utilizado diariamente para o trabalho do proprietário, que atua como segurança, e também como fonte de renda extra, realizando corridas como mototaxista. A esposa dele é autônoma e trabalha com a venda de bolos.A vítima informou que irá registrar boletim de ocorrência.

Veja o vídeo abaixo:







