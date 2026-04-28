Escola presta homenagem a aluno que morreu afogado em represa de Caucaia do Alto

Arthur Samuel, de 10 anos, foi lembrado como uma presença marcante pela comunidade escolar após tragédia no último sábado
|Arthur Samuel. Foto: Redes Sociais
A escola onde estudava Arthur Samuel, de 10 anos, divulgou uma homenagem após a morte do aluno em Caucaia do Alto. Em nota, o Centro Educacional CEUC Carmelino Pires de Oliveira lamentou a perda e relembrou a personalidade do estudante.
“Arthur foi mais do que um aluno, foi uma presença marcante em nossa escola. Sua alegria, seu jeito doce e o brilho no olhar ficarão para sempre guardados em nossas memórias”, diz o texto.
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A instituição também manifestou solidariedade à família e aos amigos. “Nos despedimos com o coração apertado, mas com gratidão por termos tido a oportunidade de conviver com ele. Sua ausência deixa uma saudade imensa”, acrescenta a homenagem.
Arthur morreu no último sábado (25), após um afogamento na Barragem Pedro Beicht. Ele estava acompanhado do padrasto, David Anderson Adriano, de 30 anos, que também morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas foram encontradas já sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.