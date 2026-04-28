Escola presta homenagem a aluno que morreu afogado em represa de Caucaia do Alto

Arthur Samuel, de 10 anos, foi lembrado como uma presença marcante pela comunidade escolar após tragédia no último sábado

Arthur Samuel. Foto: Redes Sociais

A escola onde estudava Arthur Samuel, de 10 anos, divulgou uma homenagem após a morte do aluno em Caucaia do Alto. Em nota, o Centro Educacional CEUC Carmelino Pires de Oliveira lamentou a perda e relembrou a personalidade do estudante.



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Arthur morreu no último sábado (25), após um afogamento na Barragem Pedro Beicht. Ele estava acompanhado do padrasto, David Anderson Adriano , de 30 anos, que também morreu no local.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas foram encontradas já sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação. Arthur morreu no último sábado (25), após um afogamento na Barragem Pedro Beicht. Ele estava acompanhado do padrasto, David Anderson Adrianode 30 anos, que também morreu no local.O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas foram encontradas já sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.

, diz o texto.A instituição também manifestou solidariedade à família e aos amigos., acrescenta a homenagem.