Escola presta homenagem a aluno que morreu afogado em represa de Caucaia do Alto

Neto Rossi

Arthur Samuel, de 10 anos, foi lembrado como uma presença marcante pela comunidade escolar após tragédia no último sábado

Arthur Samuel. Foto: Redes Sociais 

A escola onde estudava Arthur Samuel, de 10 anos, divulgou uma homenagem após a morte do aluno em Caucaia do Alto. Em nota, o Centro Educacional CEUC Carmelino Pires de Oliveira lamentou a perda e relembrou a personalidade do estudante.

“Arthur foi mais do que um aluno, foi uma presença marcante em nossa escola. Sua alegria, seu jeito doce e o brilho no olhar ficarão para sempre guardados em nossas memórias”, diz o texto.

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A instituição também manifestou solidariedade à família e aos amigos. “Nos despedimos com o coração apertado, mas com gratidão por termos tido a oportunidade de conviver com ele. Sua ausência deixa uma saudade imensa”, acrescenta a homenagem.



Arthur morreu no último sábado (25), após um afogamento na Barragem Pedro Beicht. Ele estava acompanhado do padrasto, David Anderson Adrianode 30 anos, que também morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as vítimas foram encontradas já sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.
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