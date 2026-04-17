Médica Anna Carolina Leibel, especialista em Dermatologia, é a nova colunista do Cotia e Cia

Pós-graduada em Dermatologia e Medicina Estética, a profissional trará conteúdos sobre saúde da pele, beleza e bem-estar com base científica

A dermatologista Anna Carolina Leibel. Foto: Divulgação

O Cotia e Cia passa a contar com uma nova voz em sua equipe de colunistas. A médica pós-graduada em Dermatologia e Medicina Estética, Anna Carolina Leibel, é a mais nova colunista do veículo e irá compartilhar conteúdos voltados à saúde da pele, medicina estética e bem-estar.

Com quase 10 anos de atuação na medicina, Dra. Anna Carolina se destaca por aliar conhecimento técnico, constante atualização e um olhar individualizado no atendimento aos pacientes. Ela possui especialidades em Dermatologia e em Medicina Estética, com foco em tratamentos que valorizam a naturalidade e a segurança.Atualmente, a profissional integra o corpo clínico do Instituto Londucci, referência na área de saúde e estética, onde atua com tecnologias modernas e protocolos personalizados.Sua abordagem é baseada em uma avaliação completa, que vai além das questões estéticas e considera também a saúde global da pele, a prevenção e o diagnóstico precoce de lesões. A partir disso, são definidos tratamentos individualizados, respeitando as características e objetivos de cada paciente.Entre os procedimentos realizados estão aplicação de toxina botulínica, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e técnicas voltadas ao rejuvenescimento, sempre com foco em resultados naturais e equilibrados.Para Anna Carolina, o cuidado com a pele vai muito além da estética., afirma.Com uma visão moderna e humanizada da dermatologia, Anna Carolina Leibel chega ao Cotia e Cia para contribuir com informação de qualidade, aproximando o público de temas importantes sobre saúde, prevenção e estética.