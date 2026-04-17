Ibiúna receberá R$ 2,5 milhões do Governo de SP para obras de infraestrutura turística

Município está entre as estâncias contempladas em pacote de R$ 276,6 milhões para fortalecer o turismo no estado
|Foto: Prefeitura de Ibiúna
O município de Ibiúna está entre as cidades contempladas pelo Governo de São Paulo com recursos para investimentos em infraestrutura turística. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), com a autorização para assinatura de convênios que somam R$ 276,6 milhões destinados a 214 municípios paulistas.
Como estância turística, Ibiúna receberá R$ 2,5 milhões para a execução de obras voltadas ao fortalecimento do setor, como construção e revitalização de espaços públicos, melhorias em acessos e criação de novos atrativos.
No total, 78 estâncias turísticas do estado serão beneficiadas com o mesmo valor individual, enquanto outros 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs) receberão R$ 600 mil cada.
Segundo o governo estadual, os investimentos têm como objetivo impulsionar o fluxo de visitantes e estimular a economia local, por meio de projetos estruturantes e planejamento de longo prazo.
Entre as intervenções previstas estão a construção de praças temáticas, mirantes, centros de atendimento ao turista, além de melhorias em ciclovias, trilhas ecológicas, sinalização e requalificação de áreas urbanas.
A política de incentivo ao turismo em São Paulo é considerada uma das mais consolidadas do país, com apoio histórico às estâncias turísticas e ampliação do programa a partir de 2015, com a inclusão dos MITs, permitindo que mais cidades tenham acesso a recursos estaduais.
Atualmente, o estado conta com 78 estâncias turísticas, entre elas Ibiúna, e 136 municípios reconhecidos como MITs, aptos a receber investimentos para o desenvolvimento do turismo regional.
Veja a lista das 78 Estâncias Turísticas:
Águas da Prata
Águas de Lindóia
Águas de Santa Bárbara
Águas de São Pedro
Amparo
Analândia
Aparecida
Apiaí
Araras
Atibaia
Avaré
Bananal
Barra Bonita
Barra do Turvo
Barretos
Batatais
Bertioga
Botucatu
Bragança Paulista
Brotas
Buritama
Caconde
Campos do Jordão
Cananéia
Caraguatatuba
Cunha
Eldorado
Embu das Artes
Guararema
Guaratinguetá
Guarujá
Holambra
Ibirá
Ibitinga
Ibiúna
Iguape
Ilha Comprida
Ilha Solteira
Ilhabela
Itanhaém
Itu
Jaú
Joanópolis
Lindóia
Mongaguá
Monte Alegre do Sul
Morungaba
Nuporanga
Olímpia
Paraguaçu Paulista
Paraibuna
Paranapanema
Pereira Barreto
Peruíbe
Piraju
Praia Grande
Presidente Epitácio
Ribeirão Pires
Salesópolis
Salto
Santa Fé do Sul
Santa Rita do Passa Quatro
Santo Antônio do Pinhal
Santos
São Bento do Sapucaí
São José do Barreiro
São Luís do Paraitinga
São Pedro
São Roque
São Sebastião
São Vicente
Serra Negra
Sertãozinho
Socorro
Tatuí
Tremembé
Tupã
Ubatuba
Municípios de Interesse Turístico (MITs)
Adamantina
Adolfo
Agudos
Altinópolis
Anhembi
Araçatuba
Araçoiaba da Serra
Araraquara
Areias
Barbosa
Bebedouro
Bocaina
Bofete
Boituva
Brodowski
Cabreúva
Cachoeira Paulista
Campina do Monte Alegre
Campos Novos Paulista
Cardoso
Cesário Lange
Cruzeiro
Cubatão
Divinolândia
Dois Córregos
Espírito Santo do Pinhal
Estiva Gerbi
Fernandópolis
Garça
Guaíra
Iacanga
Ibirarema
Icém
Igaraçu do Tietê
Igarapava
Igaratá
Indiaporã
Ipeúna
Iporanga
Itaóca
Itapeva
Itapira
Itápolis
Itaporanga
Itapuí
Itapura
Itararé
Itariri
Itatiba
Itirapina
Itupeva
Ituverava
Jaboticabal
Jacareí
Jacupiranga
Jales
Jarinu
Jundiaí
Juquiá
Juquitiba
Laranjal Paulista
Lavrinhas
Lençóis Paulista
Limeira
Lins
Mairiporã
Marília
Martinópolis
Mendonça
Miguelópolis
Mineiros do Tietê
Mira Estrela
Miracatu
Mogi das Cruzes
Mogi Mirim
Monte Alto
Monteiro Lobato
Nazaré Paulista
Novo Horizonte
Orlândia
Ouroeste
Palmeira d’Oeste
Panorama
Pardinho
Patrocínio Paulista
Paulicéia
Paulo de Faria
Pedregulho
Pedreira
Pedrinhas Paulista
Piedade
Piracaia
Piracicaba
Pirapora do Bom Jesus
Pirassununga
Piratininga
Poá
Pongaí
Porto Ferreira
Queluz
Rancharia
Registro
Ribeirão Grande
Rifaina
Riolândia
Rosana
Rubinéia
Sabino
Sales
Santa Albertina
Santa Branca
Santa Clara d’Oeste
Santa Cruz do Rio Pardo
Santa Isabel
Santo Antônio da Alegria
Santo Expedito
São Bernardo do Campo
São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo
São José do Rio Preto
São Manuel
São Miguel Arcanjo
São Simão
Sete Barras
Sud Mennucci
Tabatinga
Tambaú
Tapiraí
Timburi
Torrinha
Três Fronteiras
Ubarana
Uchôa
Valentim Gentil
Votorantim
Votuporanga