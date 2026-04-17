Ibiúna receberá R$ 2,5 milhões do Governo de SP para obras de infraestrutura turística

Município está entre as estâncias contempladas em pacote de R$ 276,6 milhões para fortalecer o turismo no estado

Foto: Prefeitura de Ibiúna

O município de Ibiúna está entre as cidades contempladas pelo Governo de São Paulo com recursos para investimentos em infraestrutura turística. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), com a autorização para assinatura de convênios que somam R$ 276,6 milhões destinados a 214 municípios paulistas.



Veja a lista das 78 Estâncias Turísticas:



Águas da Prata

Águas de Lindóia

Águas de Santa Bárbara

Águas de São Pedro

Amparo

Analândia

Aparecida

Apiaí

Araras

Atibaia

Avaré

Bananal

Barra Bonita

Barra do Turvo

Barretos

Batatais

Bertioga

Botucatu

Bragança Paulista

Brotas

Buritama

Caconde

Campos do Jordão

Cananéia

Caraguatatuba

Cunha

Eldorado

Embu das Artes

Guararema

Guaratinguetá

Guarujá

Holambra

Ibirá

Ibitinga

Ibiúna

Iguape

Ilha Comprida

Ilha Solteira

Ilhabela

Itanhaém

Itu

Jaú

Joanópolis

Lindóia

Mongaguá

Monte Alegre do Sul

Morungaba

Nuporanga

Olímpia

Paraguaçu Paulista

Paraibuna

Paranapanema

Pereira Barreto

Peruíbe

Piraju

Praia Grande

Presidente Epitácio

Ribeirão Pires

Salesópolis

Salto

Santa Fé do Sul

Santa Rita do Passa Quatro

Santo Antônio do Pinhal

Santos

São Bento do Sapucaí

São José do Barreiro

São Luís do Paraitinga

São Pedro

São Roque

São Sebastião

São Vicente

Serra Negra

Sertãozinho

Socorro

Tatuí

Tremembé

Tupã

Ubatuba



Municípios de Interesse Turístico (MITs)



Adamantina

Adolfo

Agudos

Altinópolis

Anhembi

Araçatuba

Araçoiaba da Serra

Araraquara

Areias

Barbosa

Bebedouro

Bocaina

Bofete

Boituva

Brodowski

Cabreúva

Cachoeira Paulista

Campina do Monte Alegre

Campos Novos Paulista

Cardoso

Cesário Lange

Cruzeiro

Cubatão

Divinolândia

Dois Córregos

Espírito Santo do Pinhal

Estiva Gerbi

Fernandópolis

Garça

Guaíra

Iacanga

Ibirarema

Icém

Igaraçu do Tietê

Igarapava

Igaratá

Indiaporã

Ipeúna

Iporanga

Itaóca

Itapeva

Itapira

Itápolis

Itaporanga

Itapuí

Itapura

Itararé

Itariri

Itatiba

Itirapina

Itupeva

Ituverava

Jaboticabal

Jacareí

Jacupiranga

Jales

Jarinu

Jundiaí

Juquiá

Juquitiba

Laranjal Paulista

Lavrinhas

Lençóis Paulista

Limeira

Lins

Mairiporã

Marília

Martinópolis

Mendonça

Miguelópolis

Mineiros do Tietê

Mira Estrela

Miracatu

Mogi das Cruzes

Mogi Mirim

Monte Alto

Monteiro Lobato

Nazaré Paulista

Novo Horizonte

Orlândia

Ouroeste

Palmeira d’Oeste

Panorama

Pardinho

Patrocínio Paulista

Paulicéia

Paulo de Faria

Pedregulho

Pedreira

Pedrinhas Paulista

Piedade

Piracaia

Piracicaba

Pirapora do Bom Jesus

Pirassununga

Piratininga

Poá

Pongaí

Porto Ferreira

Queluz

Rancharia

Registro

Ribeirão Grande

Rifaina

Riolândia

Rosana

Rubinéia

Sabino

Sales

Santa Albertina

Santa Branca

Santa Clara d’Oeste

Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Isabel

Santo Antônio da Alegria

Santo Expedito

São Bernardo do Campo

São João da Boa Vista

São José do Rio Pardo

São José do Rio Preto

São Manuel

São Miguel Arcanjo

São Simão

Sete Barras

Sud Mennucci

Tabatinga

Tambaú

Tapiraí

Timburi

Torrinha

Três Fronteiras

Ubarana

Uchôa

Valentim Gentil

Votorantim

Votuporanga

Como estância turística, Ibiúna receberá R$ 2,5 milhões para a execução de obras voltadas ao fortalecimento do setor, como construção e revitalização de espaços públicos, melhorias em acessos e criação de novos atrativos.No total, 78 estâncias turísticas do estado serão beneficiadas com o mesmo valor individual, enquanto outros 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs) receberão R$ 600 mil cada.Segundo o governo estadual, os investimentos têm como objetivo impulsionar o fluxo de visitantes e estimular a economia local, por meio de projetos estruturantes e planejamento de longo prazo.Entre as intervenções previstas estão a construção de praças temáticas, mirantes, centros de atendimento ao turista, além de melhorias em ciclovias, trilhas ecológicas, sinalização e requalificação de áreas urbanas.A política de incentivo ao turismo em São Paulo é considerada uma das mais consolidadas do país, com apoio histórico às estâncias turísticas e ampliação do programa a partir de 2015, com a inclusão dos MITs, permitindo que mais cidades tenham acesso a recursos estaduais.Atualmente, o estado conta com 78 estâncias turísticas, entre elas Ibiúna, e 136 municípios reconhecidos como MITs, aptos a receber investimentos para o desenvolvimento do turismo regional.