Luto na arte urbana: morre Diego “Migha”, referência do grafite em Cotia e região

Comunidade artística lamenta perda de um dos nomes mais influentes do grafite local; velório acontece nesta quarta-feira, em Jandira

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A cena da arte urbana da região Oeste da Grande São Paulo amanheceu de luto com a morte do artista Diego, o ‘Migha’ (Formigha), reconhecido por seu trabalho no grafite e por influenciar gerações de artistas em Cotia e cidades vizinhas.



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Nas redes sociais, o artista se apresentava como desenhista, pintor, escultor e grafiteiro, refletindo a versatilidade que marcou sua produção artística ao longo dos anos.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte. Nas redes sociais, o artista se apresentava como desenhista, pintor, escultor e grafiteiro, refletindo a versatilidade que marcou sua produção artística ao longo dos anos.Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

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Legado e homenagens



A notícia gerou comoção entre amigos, admiradores e outros artistas. Em uma das homenagens publicadas, um amigo relembrou a importância de Migha em sua trajetória.



“Muito triste saber que você se foi, irmão. Sem dúvida uma grande referência pra mim desde criança, quando ia pra rua e via seus trabalhos espalhados pela cidade. Obrigado pela inspiração de sempre, mestre. Perdemos não só um grande artista, mas também um grande amigo.”



Velório



O velório de Diego “Migha” será realizado nesta quarta-feira (8), a partir das 9h, no Cemitério e Crematório AlphaCampus, localizado no Parque Nova Jandira, em Jandira.



Familiares, amigos e admiradores devem se reunir para prestar as últimas homenagens ao artista, que deixa um legado importante na cultura urbana da região. A notícia gerou comoção entre amigos, admiradores e outros artistas. Em uma das homenagens publicadas, um amigo relembrou a importância de Migha em sua trajetória.O velório de Diego “Migha” será realizado nesta quarta-feira (8), a partir das 9h, no Cemitério e Crematório AlphaCampus, localizado no Parque Nova Jandira, em Jandira.Familiares, amigos e admiradores devem se reunir para prestar as últimas homenagens ao artista, que deixa um legado importante na cultura urbana da região.

Morador de Caucaia do Alto, Migha construiu uma trajetória marcada pela presença constante nas ruas, com murais e intervenções artísticas que se tornaram parte da paisagem urbana local. Seus trabalhos, espalhados por diversos pontos da região, ajudaram a fortalecer a identidade cultural do grafite e da arte de rua.