Luto na arte urbana: morre Diego “Migha”, referência do grafite em Cotia e região

Comunidade artística lamenta perda de um dos nomes mais influentes do grafite local; velório acontece nesta quarta-feira, em Jandira
|Foto: Reprodução / Redes Sociais
A cena da arte urbana da região Oeste da Grande São Paulo amanheceu de luto com a morte do artista Diego, o ‘Migha’ (Formigha), reconhecido por seu trabalho no grafite e por influenciar gerações de artistas em Cotia e cidades vizinhas.
Morador de Caucaia do Alto, Migha construiu uma trajetória marcada pela presença constante nas ruas, com murais e intervenções artísticas que se tornaram parte da paisagem urbana local. Seus trabalhos, espalhados por diversos pontos da região, ajudaram a fortalecer a identidade cultural do grafite e da arte de rua.
Nas redes sociais, o artista se apresentava como desenhista, pintor, escultor e grafiteiro, refletindo a versatilidade que marcou sua produção artística ao longo dos anos.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.
Legado e homenagens
A notícia gerou comoção entre amigos, admiradores e outros artistas. Em uma das homenagens publicadas, um amigo relembrou a importância de Migha em sua trajetória.
“Muito triste saber que você se foi, irmão. Sem dúvida uma grande referência pra mim desde criança, quando ia pra rua e via seus trabalhos espalhados pela cidade. Obrigado pela inspiração de sempre, mestre. Perdemos não só um grande artista, mas também um grande amigo.”
Velório
O velório de Diego “Migha” será realizado nesta quarta-feira (8), a partir das 9h, no Cemitério e Crematório AlphaCampus, localizado no Parque Nova Jandira, em Jandira.
Familiares, amigos e admiradores devem se reunir para prestar as últimas homenagens ao artista, que deixa um legado importante na cultura urbana da região.