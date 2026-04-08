Atendimento eleitoral chega a Caucaia do Alto neste sábado com serviços gratuitos à população

Ação da Justiça Eleitoral acontece durante evento de cidadania e facilita acesso de moradores a serviços essenciais

Foto: Divulgação

A 286ª Zona Eleitoral de Cotia realiza, neste sábado (11), um atendimento especial voltado aos eleitores do distrito de Caucaia do Alto.

O serviço será oferecido das 10h às 17h, na Escola Municipal José Manoel de Oliveira, no bairro Capelinha, durante uma ação de cidadania promovida pela Prefeitura de Cotia.A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população, especialmente de regiões mais vulneráveis, aos serviços eleitorais, facilitando atendimentos como emissão do primeiro título, atualização cadastral e regularização da situação eleitoral.Além dos serviços da Justiça Eleitoral, o evento contará com atendimentos de outros órgãos, incluindo cuidados pessoais, assistência social, vacinação e orientação ao consumidor.Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido nos últimos três meses.O TRE-SP reforça a importância de não deixar para a última hora a regularização eleitoral, já que a procura aumenta nos meses que antecedem o fechamento do cadastro. O prazo final para solicitar o primeiro título ou fazer alterações é 6 de maio.Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ze286@tre-sp.jus.br ou pelo WhatsApp (11) 4614-5265.