Atendimento eleitoral chega a Caucaia do Alto neste sábado com serviços gratuitos à população

Ação da Justiça Eleitoral acontece durante evento de cidadania e facilita acesso de moradores a serviços essenciais
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A 286ª Zona Eleitoral de Cotia realiza, neste sábado (11), um atendimento especial voltado aos eleitores do distrito de Caucaia do Alto.
O serviço será oferecido das 10h às 17h, na Escola Municipal José Manoel de Oliveira, no bairro Capelinha, durante uma ação de cidadania promovida pela Prefeitura de Cotia.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população, especialmente de regiões mais vulneráveis, aos serviços eleitorais, facilitando atendimentos como emissão do primeiro título, atualização cadastral e regularização da situação eleitoral.
Além dos serviços da Justiça Eleitoral, o evento contará com atendimentos de outros órgãos, incluindo cuidados pessoais, assistência social, vacinação e orientação ao consumidor.
Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência emitido nos últimos três meses.
O TRE-SP reforça a importância de não deixar para a última hora a regularização eleitoral, já que a procura aumenta nos meses que antecedem o fechamento do cadastro. O prazo final para solicitar o primeiro título ou fazer alterações é 6 de maio.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ze286@tre-sp.jus.br ou pelo WhatsApp (11) 4614-5265.