Atleta de Cotia conquista pró card e se torna a 1ª profissional do fisiculturismo natural da cidade

Valéria Santos brilha com trabalho conduzido por Rone Bezerra e ganha destaque no cenário esportivo

Foto: Divulgação





Coluna Esportes & Cia: A atleta Valéria Santos, de Cotia, fez história no último fim de semana ao se tornar a primeira competidora da cidade a conquistar o status profissional no fisiculturismo natural. O feito inédito veio durante o campeonato Natural Bodybuilding São Paulo, realizado em Osasco.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pericles Dias da Silva (@treinointeligente2.0)



Trajetória marcada por disciplina e fé



A conquista é resultado de um trabalho intenso e consistente ao lado do coach Rone Bezerra, responsável pela preparação da atleta. Juntos, construíram um físico de alto nível competitivo, que se destacou no palco e garantiu o reconhecimento dos árbitros.



Mais do que estética, o caminho percorrido por Valéria reflete valores como disciplina, constância e fé, pilares frequentemente destacados pela atleta e sua equipe ao longo da preparação. A conquista é resultado de um trabalho intenso e consistente ao lado do coach Rone Bezerra, responsável pela preparação da atleta. Juntos, construíram um físico de alto nível competitivo, que se destacou no palco e garantiu o reconhecimento dos árbitros.Mais do que estética, o caminho percorrido por Valéria reflete valores como disciplina, constância e fé, pilares frequentemente destacados pela atleta e sua equipe ao longo da preparação.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por DIARIO DO FISICULTURISMO NATURAL (@diariodonatural)



Representatividade no fisiculturismo natural



A conquista também ganha ainda mais relevância por ter sido alcançada dentro do fisiculturismo natural, vertente que valoriza o desenvolvimento físico sem o uso de substâncias ergogênicas proibidas, priorizando a saúde, a integridade e a evolução consistente do atleta.



Em um esporte conhecido pelo alto nível de exigência física e mental, Valéria optou por trilhar um caminho que exige ainda mais disciplina e paciência, e, agora, colhe os frutos dessa escolha.





Valéria garantiu o título da competição no sábado e, com a vitória, conquistou o tão sonhado pró card (credencial que a eleva ao nível profissional dentro da modalidade). Com isso, ela se torna oficialmente a primeira atleta de Cotia a alcançar esse patamar na categoria wellness do fisiculturismo natural.