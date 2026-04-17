Feriado de Tiradentes altera serviços públicos em Cotia; veja o que abre e fecha

Mudanças começam na segunda-feira (20), com ponto facultativo, e seguem na terça (21)

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia informou que não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dias 20 (ponto facultativo) e 21 de abril, feriado de Tiradentes, conforme os decretos nº 9.540/25 e nº 9.556/26.





Durante o período, os serviços essenciais serão mantidos normalmente. Permanecem em funcionamento os atendimentos da Guarda Civil Municipal (153), do SAMU (192), da UPA Atalaia, dos prontos atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, além do Pronto-Socorro Infantil.O atendimento nas demais repartições será retomado na quarta-feira (22).Já os serviços estaduais também terão alterações. Os postos do Poupatempo estarão fechados no feriado (21), funcionando normalmente no dia 20 e retomando o atendimento presencial na quarta-feira (22), mediante agendamento. Os canais digitais seguem disponíveis durante todo o período.O restaurante Bom Prato de Cotia funcionará normalmente no sábado (19), mas permanecerá fechado nos dias 20 e 21.