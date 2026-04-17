Kart Terapia abre inscrições para nova edição voltada a crianças neurodivergentes e PCDs

Evento gratuito acontece no dia 26, na Granja Viana, com vagas limitadas e proposta terapêutica por meio do esporte

Foto: Divulgação





A quarta edição do projeto Kart Terapia já está com inscrições abertas e será realizada no próximo dia 26, no Pequeno Cotolengo Dom Orione, em Cotia. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes neurodivergentes e pessoas com deficiência (PCDs), com vagas limitadas.

O projeto propõe uma experiência terapêutica e integrativa, utilizando o kart como ferramenta para estimular foco, coordenação, bem-estar emocional e inclusão social. Podem participar crianças a partir de 5 anos de idade, com peso máximo de 90 quilos.A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria das Mulheres, Direitos Humanos e Neurodiversidade, e conta com o apoio do piloto Gene Fireball, idealizador do projeto.Não é necessário ter experiência prévia. Todos os participantes recebem equipamentos de segurança, como capacete, além de orientação prática com suporte profissional durante as atividades.📍 4ª edição do Projeto Kart Terapia👥 Público: crianças e adolescentes (a partir de 5 anos) – PCDs e neurodivergentes📅 Data: 26 de abril⏰ Horário: das 9h às 16h📌 Local: Pequeno Cotolengo Dom Orione – Rodovia Raposo Tavares, km 25,5 – Granja Viana⚠️ Vagas limitadas📝 Inscrições