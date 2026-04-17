Cotia abre vagas para cursos gratuitos de confeitaria e panificação

Oficinas são voltadas à capacitação e geração de renda para moradores em situação de vulnerabilidade

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A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia abriu inscrições para novas turmas de oficinas gratuitas nas áreas de confeitaria, panificação e salgaderia. A iniciativa tem como objetivo capacitar moradores e incentivar a geração de renda, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria, localizada na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, das 9h às 16h.Podem participar pessoas a partir de 16 anos. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e número do NIS atualizado.