Ibiúna e Piedade recebem ajuda humanitária após tempestade atingir mais de 700 famílias

Defesa Civil mobiliza kits de limpeza, alimentos e itens de abrigo para atendimento emergencial às vítimas do temporal

A Defesa Civil do Estado de São Paulo iniciou o envio de ajuda humanitária para os municípios de Piedade e Ibiúna após as fortes chuvas, acompanhadas por ventos intensos e queda de granizo, registradas no último sábado (18).

Em Piedade, o número de famílias afetadas subiu de 30 para 50 após vistorias realizadas durante a madrugada pelas equipes municipais. Para atender a demanda emergencial, foram liberados kits de limpeza, kits dormitório, cestas básicas e itens de higiene, todos destinados às famílias atingidas.Já em Ibiúna, o cenário é mais crítico. De acordo com dados da Defesa Civil e do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), 653 famílias foram impactadas pelo temporal. Para o município, foram enviados kits de limpeza, dormitórios, cestas básicas, itens de higiene e rolos de lona para cobertura emergencial.Os materiais serão retirados pelas prefeituras no depósito do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e distribuídos à população afetada, garantindo suporte imediato neste momento de recuperação.