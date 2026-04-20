As respostas da Prefeitura de Ibiúna após tempestade com granizo atingir centenas de famílias

Temporal com granizo causou destruição e mobilizou o município em meio a cenário de emergência

Imagens: Redes Sociais

A Prefeitura de Ibiúna detalhou as ações adotadas após a forte tempestade com chuva de granizo que atingiu o município no último sábado (18), causando danos em diversas residências, principalmente no Distrito do Paruru, e impactando centenas de famílias.



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Segundo dados da Defesa Civil e do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Ibiúna foi o município mais afetado, com 653 famílias atingidas pelo temporal.



Diante da situação, a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou ajuda humanitária, incluindo kits de limpeza, dormitórios, cestas básicas, itens de higiene e lonas para atendimento emergencial.



Em Piedade, também atingida pelas fortes chuvas, o número de famílias afetadas chegou a 50 após atualização das equipes locais, que também recebem suporte estadual.



Os materiais serão retirados pelas prefeituras no depósito do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e distribuídos às famílias atingidas. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e prestando apoio aos municípios. Segundo dados da Defesa Civil e do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Ibiúna foi o município mais afetado, com 653 famílias atingidas pelo temporal.Diante da situação,, incluindo kits de limpeza, dormitórios, cestas básicas, itens de higiene e lonas para atendimento emergencial.Em Piedade, também atingida pelas fortes chuvas, o número de famílias afetadas chegou a 50 após atualização das equipes locais, que também recebem suporte estadual.Os materiais serão retirados pelas prefeituras no depósito do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e distribuídos às famílias atingidas. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e prestando apoio aos municípios.

De acordo com a administração municipal, as equipes foram mobilizadas ainda durante a tarde do temporal e seguem atuando no atendimento às famílias afetadas. Como medida emergencial, a Escola Municipal Izaura Martinho do Nascimento foi disponibilizada para acolher moradores que precisarem de abrigo.Para ampliar o suporte à população, o CRAS do Paruru estará aberto a partir das 8h desta segunda-feira (20), oferecendo atendimento às famílias atingidas pelas chuvas e pelo granizo.Os impactos também atingiram a zona rural. A Secretaria de Agricultura informou que iniciou o levantamento dos prejuízos e está em articulação com órgãos estaduais e federais em busca de apoio. Produtores afetados podem registrar os danos junto ao município, com envio de fotos e vídeos.