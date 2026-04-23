Grupo de Itapevi conquista 1º lugar em festival de dança e destaca talento local

Neto Rossi

Alunos da escola municipal brilham em competição estadual e reforçam incentivo à cultura na cidade

Foto: Prefeitura de Itapevi

A cidade de Itapevi celebrou um importante reconhecimento na área cultural após alunos da Escola Municipal Livre de Dança conquistarem o primeiro lugar no 22º Festival Dança Catanduva 2026, realizado no último dia 19 de abril.

O destaque ficou por conta do grupo Soul Gueto Street Crew, campeão na categoria Danças Urbanas – Conjunto Adulto. A coreografia vencedora, “Essence of The Ghetto”, foi apresentada por 15 integrantes e assinada pelo coreógrafo Peterson Santiago.

Criado em 2017, o grupo reúne alunos em estágio mais avançado nas aulas de danças urbanas e se tornou referência pelo alto nível técnico e artístico. A participação no festival contou com apoio da Prefeitura, que ofereceu transporte e mantém a estrutura de formação contínua dos bailarinos.

Com forte identidade ligada às danças urbanas, o grupo se destaca por levar ao palco elementos do hip hop aliados à expressão cultural periférica, evidenciando criatividade, disciplina e vivência artística dos jovens.
