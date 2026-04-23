Festival TEA Luz & Voz promove inclusão e serviços gratuitos neste sábado (25) em Cotia

Evento reúne palestras, atrações culturais e atendimentos à população em ação voltada à conscientização sobre o autismo

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A cidade de Cotia recebe neste sábado (25) o Festival TEA Luz & Voz 2026, um evento voltado à conscientização sobre o autismo, inclusão social e oferta de serviços gratuitos à população. A iniciativa acontece das 14h às 19h no Teatro Municipal de Cotia e é organizada pela Associação Colo de Mãe.

A proposta do festival é ampliar o olhar da sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando que o diagnóstico não representa um limite, mas sim um novo começo. A programação inclui palestras, apresentações culturais e atividades voltadas ao público de todas as idades.Entre os destaques estão participações especiais como os kartistas autistas campeões Alex e JP Simões, além de apresentações de capoeira inclusiva e outras manifestações culturais que valorizam a diversidade e a expressão.O evento também contará com atendimentos sociais e orientações importantes à população, incluindo serviços do CRAS e CREAS, além de suporte na área previdenciária, com orientações sobre aposentadoria, consulta e requerimento de benefícios, atualização de cadastro e emissão de senha do gov.br.Para as famílias, especialmente com crianças, haverá estrutura de lazer com brinquedos infláveis, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. Também haverá venda de alimentos e serviços no local.A ação faz parte das atividades do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, e busca promover informação, acolhimento e inclusão em um ambiente acessível e aberto ao público.A entrada é gratuita, e a organização orienta que os interessados levem documentos pessoais para acesso aos atendimentos disponíveis.