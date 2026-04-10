Corpo carbonizado é encontrado em área de mata em Cotia

Cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado por guardas municipais; caso é tratado como morte suspeita

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

Um corpo em avançado estado de decomposição e parcialmente carbonizado foi encontrado na tarde desta quinta-feira (9), em uma área de mata no bairro Jardim Barbacena, em Cotia.

Guardas municipais foram acionados por volta das 12h53 após a denúncia de que havia um cadáver no local. Ao chegarem, os agentes constataram um forte odor e localizaram o corpo em meio à vegetação.A vítima ainda não havia sido identificada até o registro da ocorrência. As circunstâncias da morte também são desconhecidas.A área foi isolada para preservação da cena até a chegada da perícia técnica e demais autoridades competentes.O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e segue sob investigação. Laudos periciais devem apontar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima.