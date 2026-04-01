Foragido acusado de planejar mortes de policiais é preso em Cotia

Suspeito de alta periculosidade, apontado como líder de facção criminosa e ligado a crimes na Bahia, foi capturado em Cotia após denúncia anônima

Imagem reproduzida pelo SBT News

Um criminoso considerado de alta periculosidade e investigado por envolvimento com o crime organizado foi preso na noite de segunda-feira (30), em Cotia, após quase um mês foragido.





Equipes da Polícia Militar foram até o endereço, na Estrada dos Hengles, e encontraram o suspeito dentro do imóvel, com a porta aberta. Ele não apresentou resistência no momento da abordagem e foi detido no local .



Ainda segundo a polícia, contra Otino havia ao menos três mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça da Bahia, relacionados a crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo . Os mandados têm validade até 2034.



O suspeito é apontado pelas investigações como integrante de uma facção criminosa e teria papel de liderança em um grupo que planejava o assassinato de agentes de segurança pública, incluindo um delegado, um investigador e um guarda civil no município de Condeúba, no sudoeste da Bahia.





Fuga durante operação com confronto armado



A prisão encerra um período de um mês de buscas. Otino estava foragido desde o dia 5 de fevereiro, quando conseguiu escapar de uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), também realizada em Cotia.



Na ocasião, policiais civis de São Paulo atuavam em apoio a equipes da Bahia para cumprir mandados judiciais contra integrantes do grupo criminoso. Durante a ação, houve troca de tiros após um dos suspeitos apontar arma contra os agentes. Um homem identificado como Tcharly Santos Silva foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



Otino, considerado o principal alvo da operação, conseguiu fugir por uma área de mata. Desde então, passou a ser tratado como prioridade nas investigações. A companheira dele, Giovana Rocha de Souza, também conseguiu escapar e segue foragida.



Ligação com crimes graves e atuação interestadual



As investigações apontam que o grupo criminoso tem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuação entre os estados da Bahia e São Paulo. Otino também é suspeito de envolvimento em crimes graves ocorridos em Condeúba, incluindo um triplo homicídio.



Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia de Cotia e permanece à disposição da Justiça. Segundo o registro policial, o suspeito se recusou a assinar a ciência dos mandados de prisão.



A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros integrantes da organização criminosa e possíveis planos de ataques contra agentes públicos.

De acordo com a Polícia Civil, Otino Ferreira Porto Filho, conhecido como “Mineiro”, foi localizado em uma residência na zona rural do município após denúncia anônima.