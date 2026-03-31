Mês das mulheres: da luta por direitos à autonomia sobre o próprio corpo

Leia o Saber Saúde, a coluna da Dra. Amanda Druziani.









O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, não nasceu como uma data comemorativa, mas como um marco de mobilização social e política. Sua origem está associada a movimentos operários do início do século XX, especialmente à luta de mulheres por melhores condições de trabalho, salários dignos e participação política na Europa e nos Estados Unidos.Ao longo das décadas, a pauta evoluiu. Se no início o foco era o direito ao trabalho e ao voto, hoje o debate inclui um eixo ainda mais estrutural:





Saúde da mulher: conquistas que mudaram o jogo

1960: aprovação da primeira pílula anticoncepcional (Enovid) nos Estados Unidos

aprovação da primeira pílula anticoncepcional (Enovid) nos Estados Unidos Décadas seguintes: disseminação global do acesso a métodos contraceptivos

disseminação global do acesso a métodos contraceptivos Brasil (Lei nº 9.263/1996): regulamentação do planejamento familiar

regulamentação do planejamento familiar Brasil (Lei nº 14.443/2022): eliminação da exigência de consentimento do cônjuge para esterilização voluntária Cada um desses marcos representa uma ruptura com um modelo histórico em que a mulher tinha pouca ou nenhuma autonomia sobre decisões reprodutivas. Cada um desses marcos representa uma ruptura com um modelo histórico em que a mulher tinha pouca ou nenhuma autonomia sobre decisões reprodutivas.

Margaret Sanger

A mulher que revolucionou a vida de todas as próximas gerações de mulheres do mundo. Pouco conhecida sua história e de tanta importância. Margaret era uma enfermeira e ativista norte-americana que se tornou uma das principais responsáveis por iniciar o movimento moderno de controle de natalidade.



Filha de uma mulher que teve 18 gestações, Sanger cresceu vendo os impactos físicos e sociais que isso causou em sua família, o que a impulsionou em buscar uma solução para o planejamento familiar. Ela não inventou a pílula, mas convenceu financiadores a investir na pesquisa de Gregory Pincus, o biólogo que inventou o Enovid em 1960 e começou um movimento de propagar informação para que as mulheres soubessem e tivessem acesso a esta medicação. Isso lhe custou inclusive sua liberdade, pois era proibido o controle de natalidade e ela foi presa por um período. Anticoncepcional: o divisor de águas

A literatura médica mostra que gestações sucessivas, especialmente quando numerosas e com intervalos curtos, estão associadas a aumento relevante de riscos à saúde da mulher, incluindo anemia, hipertensão e complicações obstétricas. Mais do que um número absoluto, o que está em jogo é a possibilidade de escolha e planejamento reprodutivo.



A autonomia sobre a gestação transformou não apenas a saúde reprodutiva, mas toda a dinâmica social da mulher.



Com o controle da fertilidade, abriu-se espaço para: A mulher que revolucionou a vida de todas as próximas gerações de mulheres do mundo. Pouco conhecida sua história e de tanta importância. Margaret era uma enfermeira e ativista norte-americana que se tornou uma das principais responsáveis por iniciar o movimento moderno de controle de natalidade.Filha de uma mulher que teve 18 gestações, Sanger cresceu vendo os impactos físicos e sociais que isso causou em sua família, o que a impulsionou em buscar uma solução para o planejamento familiar. Ela não inventou a pílula, mas convenceu financiadores a investir na pesquisa de Gregory Pincus, o biólogo que inventou o Enovid em 1960 e começou um movimento de propagar informação para que as mulheres soubessem e tivessem acesso a esta medicação. Isso lhe custou inclusive sua liberdade, pois era proibido o controle de natalidade e ela foi presa por um período.A literatura médica mostra que gestações sucessivas, especialmente quando numerosas e com intervalos curtos, estão associadas a aumento relevante de riscos à saúde da mulher, incluindo anemia, hipertensão e complicações obstétricas. Mais do que um número absoluto, o que está em jogo é a possibilidade de escolha e planejamento reprodutivo.A autonomia sobre a gestação transformou não apenas a saúde reprodutiva, mas toda a dinâmica social da mulher.Com o controle da fertilidade, abriu-se espaço para:

Planejamento da vida profissional e acadêmica

Redução de gestações não planejadas

Maior autonomia nas relações pessoais A discussão sobre saúde da mulher não pode ser limitada ao aspecto biológico. Ela envolve acesso à informação, liberdade de decisão e condições reais para exercer essas escolhas.



O direito de decidir se, quando e quantos filhos ter redefine o papel da mulher na sociedade — inclusive no mercado de trabalho, na educação e na construção de projetos de vida.



O anticoncepcional, nesse contexto, não é apenas uma tecnologia médica.

É uma ferramenta de autonomia. A discussão sobre saúde da mulher não pode ser limitada ao aspecto biológico. Ela envolve acesso à informação, liberdade de decisão e condições reais para exercer essas escolhas.O direito de decidir se, quando e quantos filhos ter redefine o papel da mulher na sociedade — inclusive no mercado de trabalho, na educação e na construção de projetos de vida.O anticoncepcional, nesse contexto, não é apenas uma tecnologia médica.É uma ferramenta de autonomia. Referências bibliográficas: Referências bibliográficas:

World Health Organization - WHO – Maternal mortality & reproductive health reports

Conde-Agudelo A et al. “Birth spacing and risk of adverse perinatal outcomes”

(JAMA, 2006)

Ministério da Saúde - Protocolos de Atenção à Saúde da Mulher

Cleland J et al. “Contraception and health” (The Lancet, 2012)

United Nations - Relatórios sobre direitos reprodutivos

Brasil – Lei nº 9.263/1996 (Planejamento Familiar)



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