Granja Viana entra no ritmo da corrida com a Track & Field Experience no Circuito Rio Branco

Evento reúne atletas e famílias no dia 24 de maio com percursos, experiências e programação completa ao ar livre; inscrições já estão abertas

Foto: Divulgação

A Granja Viana já se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo local. No dia 24 de maio (domingo), acontece a 4ª edição da Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco, considerada a maior corrida da região e que deve reunir atletas e famílias nas ruas do bairro.



As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo da TF Sports. O atleta precisa baixar o app, preencher os dados e buscar pelo nome do evento “Circuito Rio Branco” para concluir o cadastro.



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Os participantes também podem utilizar o cupom NETO, que garante R$ 30 de desconto no valor da inscrição. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo da TF Sports. O atleta precisa baixar o app, preencher os dados e buscar pelo nome do evento “Circuito Rio Branco” para concluir o cadastro.Os participantes também podem utilizar o cupom NETO, que garante R$ 30 de desconto no valor da inscrição.

Organizada pela Revista Circuito em parceria com a Track & Field Granja Viana, a prova vai além da competição esportiva. A proposta é promover uma experiência que conecta a comunidade por meio do esporte, incentivando saúde, bem-estar e convivência.Com percursos de 5 km e 10 km, os participantes vão passar por vias tradicionais, como a Avenida São Camilo e a Estrada Zurique, vivenciando o bairro sob uma nova perspectiva., afirma Gabriela Napolitano, diretora da Revista Circuito.Um dos diferenciais da corrida é o alto padrão de organização, com o suporte da TF Sports, referência no mercado de corridas no Brasil, garantindo excelência em todos os detalhes.Outro destaque é o tradicional kit do participante., completa Gabriela.Na arena do evento, o público contará com uma programação completa, que inclui aquecimento antes da largada, ativações de marcas, experiências interativas, serviços de bem-estar, música e opções de hidratação e frutas, criando um ambiente vibrante antes, durante e após a prova.