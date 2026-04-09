Granja Viana entra no ritmo da corrida com a Track & Field Experience no Circuito Rio Branco

Evento reúne atletas e famílias no dia 24 de maio com percursos, experiências e programação completa ao ar livre; inscrições já estão abertas
|Foto: Divulgação
A Granja Viana já se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo local. No dia 24 de maio (domingo), acontece a 4ª edição da Track & Field Experience Running – Circuito Rio Branco, considerada a maior corrida da região e que deve reunir atletas e famílias nas ruas do bairro.
Organizada pela Revista Circuito em parceria com a Track & Field Granja Viana, a prova vai além da competição esportiva. A proposta é promover uma experiência que conecta a comunidade por meio do esporte, incentivando saúde, bem-estar e convivência.
Com percursos de 5 km e 10 km, os participantes vão passar por vias tradicionais, como a Avenida São Camilo e a Estrada Zurique, vivenciando o bairro sob uma nova perspectiva.
“A cada ano, o evento cresce não só em número de participantes, mas principalmente em qualidade e experiência. Evoluímos muito na estrutura, ampliamos parcerias e hoje conseguimos oferecer ativações e experiências exclusivas para o público, tornando a corrida um verdadeiro evento para toda a família”, afirma Gabriela Napolitano, diretora da Revista Circuito.
Um dos diferenciais da corrida é o alto padrão de organização, com o suporte da TF Sports, referência no mercado de corridas no Brasil, garantindo excelência em todos os detalhes.
Outro destaque é o tradicional kit do participante. “O kit deste ano está super especial, recheado com produtos de qualidade e brindes que tornam a experiência do atleta ainda mais positiva”, completa Gabriela.
Na arena do evento, o público contará com uma programação completa, que inclui aquecimento antes da largada, ativações de marcas, experiências interativas, serviços de bem-estar, música e opções de hidratação e frutas, criando um ambiente vibrante antes, durante e após a prova.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo da TF Sports. O atleta precisa baixar o app, preencher os dados e buscar pelo nome do evento “Circuito Rio Branco” para concluir o cadastro.
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O APP
Os participantes também podem utilizar o cupom NETO, que garante R$ 30 de desconto no valor da inscrição.