CT do São Paulo em Cotia é selecionado pela Fifa para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Fifa inclui centro de treinamento do São Paulo entre estruturas disponíveis para seleções durante o torneio no Brasil

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A FIFA divulgou nesta quarta-feira (15) a lista de centros de treinamento (CTs) que estarão disponíveis para as seleções participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Entre os locais selecionados está o CT da base do São Paulo, localizado em Cotia.

Ao todo, foram definidos 38 centros de treinamento em diferentes regiões do país, todos vinculados a estruturas de hospedagem. Além do espaço em Cotia, a lista inclui locais como a Granja Comary, em Teresópolis, o CT Rei Pelé, do Santos, e o Estádio Novelli Júnior, em Itu.Segundo a Fifa, a escolha dos locais ocorreu após um processo de inspeção realizado entre novembro de 2024 e março de 2026. Durante esse período, equipes técnicas visitaram 52 cidades em 19 estados brasileiros e analisaram 261 instalações. Na etapa final, 42 campos foram avaliados em nove cidades, com foco no atendimento aos padrões exigidos pela entidade.A definição dos CTs faz parte da preparação para o torneio, que será disputado entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Após o sorteio dos grupos e a divulgação da tabela, as seleções classificadas poderão escolher onde irão se preparar durante a competição.Até o momento, além do Brasil, já garantido como país-sede, também estão classificadas seleções como Japão, Austrália, China, Filipinas, Coreia do Sul e Coreia do Norte, por meio da Copa da Ásia.Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. A escolha do Brasil levou em consideração, entre outros fatores, a infraestrutura esportiva já existente, incluindo estádios e centros de treinamento utilizados na Copa do Mundo de 2014.As partidas do Mundial estão previstas para acontecer em cidades como Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. O Maracanã é o principal candidato para sediar a abertura e a final da competição.A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a décima edição do torneio, que teve sua última realização em 2023, com organização conjunta de Austrália e Nova Zelândia e título conquistado pela Espanha.