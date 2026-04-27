Chuva volta a Cotia e muda o tempo ao longo da semana, indica previsão

Após dias mais estáveis, pancadas e até temporal marcam o início da semana; instabilidade perde força nos dias seguintes

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Os moradores de Cotia devem se preparar para a volta da chuva nesta semana. De acordo com dados do Climatempo, a mudança no tempo começa já nesta segunda-feira (27), com previsão de pancadas e até temporal, após um período de maior estabilidade.

A segunda-feira terá sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 19°C e 28°C. No entanto, o tempo muda rapidamente: há previsão de pancadas de chuva ainda no fim da manhã e à tarde, com risco de temporal durante a noite.Na terça-feira (28), o cenário segue instável. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 25°C, com sol e muitas nuvens pela manhã. A chuva ganha força à tarde, podendo ser intensa, e continua em forma de pancadas durante a noite.A partir de quarta-feira (29), a chuva perde intensidade, mas o céu permanece carregado. A previsão indica temperaturas entre 19°C e 29°C, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite, o tempo segue fechado, mas sem indicativo de temporais.Na quinta-feira (30), o padrão se repete: mínima de 19°C e máxima de 27°C, com predomínio de nuvens durante o dia e céu encoberto à noite. Não há previsão de chuva significativa.Já na sexta-feira (1º), o tempo continua estável, com temperaturas entre 18°C e 28°C. O sol aparece entre muitas nuvens, e o céu permanece nublado principalmente à noite.A principal mudança da semana, portanto, fica concentrada no início, quando a chuva retorna com mais intensidade. Nos dias seguintes, apesar do tempo fechado, a tendência é de diminuição das precipitações, mantendo apenas a nebulosidade.