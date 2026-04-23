Autor de furtos em série contra comércios é preso em flagrante em Cotia

Homem é apontado como responsável por diversos crimes na região; outro suspeito foi detido junto na ocorrência mais recente

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 21 anos, apontado como responsável por uma sequência de furtos a estabelecimentos comerciais em Cotia, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (22). A prisão ocorreu durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal no bairro Jardim Nomura.

Segundo a GCM, os agentes intensificaram o policiamento após denúncias, inclusive em redes sociais, sobre furtos frequentes em comércios da região, como hamburgueria, banca de jornal e sorveteria, entre outros.Durante a ação, por volta das 8h50, os guardas abordaram dois indivíduos em atitude suspeita, sentados em via pública. Com eles, foi encontrada uma sacola contendo diversos objetos.Ao serem questionados, os abordados confessaram que os itens haviam sido furtados de uma concessionária nas proximidades, durante a madrugada. Segundo relataram, o crime foi cometido com o uso de uma vara de madeira para alcançar e retirar os produtos do interior do estabelecimento fechado.A equipe foi até o local indicado, onde o responsável pelo comércio reconheceu os objetos, que foram posteriormente devolvidos.Segundo o registro policial, o jovem de 21 anos já é apontado como autor de outros furtos semelhantes na região, o que indica a prática reiterada desse tipo de crime. Já o segundo indivíduo, de 23 anos, foi detido junto nesta ocorrência específica, mas não há indicação, neste registro, de participação nos casos anteriores.A autoridade policial decretou a prisão em flagrante por furto qualificado e solicitou a conversão em prisão preventiva, destacando a necessidade de evitar a continuidade das ações criminosas.