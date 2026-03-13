VÍDEO: Motorista atropela adolescente na faixa de pedestres em Caucaia e foge do local

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia e deverá ser investigado para identificar a condutora do veículo

Imagem concedida ao Cotia e Cia

Uma adolescente de 16 anos foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, na noite desta quinta-feira (12). Segundo registro da Polícia Civil, a motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem Ananda Rafaely Pires Santos atravessava a faixa de pedestres entre a praça da igreja e uma farmácia, por volta das 18h52, quando foi atingida por um Fiat Uno Vivace branco, cuja placa termina em 5022. As demais letras não foram identificadas.Ainda segundo o relato feito pelo pai da vítima à polícia, a motorista não parou após o impacto e seguiu em direção ao bairro da Capelinha.O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou atendimento no local e encaminhou a adolescente para a UPA de Caucaia do Alto. A vítima sofreu lesões e deverá passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).De acordo com o depoimento da jovem, no veículo estavam a motorista e outros três passageiros, que seguiam no banco traseiro.O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia e deverá ser investigado para identificar a condutora do veículo.Veja o vídeo abaixo: