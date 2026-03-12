Engavetamento com morte provoca caos no Rodoanel em Barueri

Carreta perdeu o controle e ficou em “L” na pista externa do Rodoanel; vários veículos não conseguiram frear a tempo e se envolveram na colisão

Foto: Artesp





Um grave engavetamento registrado no final da manhã desta quinta-feira (12) deixou uma pessoa morta no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 11, no trecho que passa por Barueri.

De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente começou quando uma carreta que trafegava pela faixa 1 perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos e acabou ficando atravessada na pista, em posição conhecida como “L”.Com a carreta bloqueando parte da via, outros veículos que vinham logo atrás não tiveram tempo suficiente para frear, provocando um engavetamento envolvendo carros de passeio, utilitários e caminhões.Entre os veículos envolvidos estão dois automóveis, dois utilitários, um caminhão e duas carretas.Equipes de resgate e atendimento foram acionadas para o local. Uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima.O acidente provocou reflexos imediatos no trânsito do Rodoanel. Segundo dados da concessionária, houve registro de congestionamento em diferentes trechos da rodovia.Na pista externa, o tráfego ficou lento por cerca de 8 quilômetros, entre os quilômetros 3 e 11. Já no trecho sul do anel viário, o congestionamento chegou a 11 quilômetros, entre os quilômetros 36 e 25, além de outro trecho com aproximadamente 4 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 27 e 23.Equipes seguem atuando no atendimento da ocorrência e na liberação das faixas.