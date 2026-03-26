“Vibe de praia” em Cotia: espaço une poke, drinks e música ao vivo

Neto Rossi

Em um ambiente descontraído, local combina gastronomia, coquetéis e programação musical

Foto: Divulgação / Instagram 

Se a ideia é sair da rotina e curtir um lugar diferente na região, o Poke & Bar, em Cotia, aposta em uma proposta que mistura gastronomia leve, clima descontraído e experiência completa.

Especializado em poke (prato havaiano que conquistou o Brasil), o espaço permite montar combinações personalizadas, com ingredientes frescos e variados.

Mas o cardápio vai além: há também opções da culinária japonesa, como temakis, hot rolls, yakisoba e jhows, além de porções como fish and chips.



O grande diferencial está na experiência. Com uma proposta de “vibe praiana”, o ambiente conta com espreguiçadeiras, clima descontraído e música brasileira ao vivo, criando um cenário ideal tanto para um almoço leve quanto para um happy hour ou noite entre amigos.

Para acompanhar, a casa oferece uma boa carta de drinks artesanais, reforçando o conceito de restaurante + bar em um só lugar.

📍 Informações práticas

Endereço: Rua Adolfo Eugênio Barsotine, 176 – Vila Santo Antônio do Portão

Telefone: (11) 93404-4643

Funcionamento:

  • Quarta e quinta: 17h às 23h
  • Sexta e sábado: 12h à 0h
  • Domingo: 12h às 23h
  • Segunda e terça: fechado

O Poke & Bar também oferece consumo no local, retirada e delivery, facilitando para quem quer aproveitar a experiência em casa.
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