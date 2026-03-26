“Vibe de praia” em Cotia: espaço une poke, drinks e música ao vivo

Em um ambiente descontraído, local combina gastronomia, coquetéis e programação musical

Foto: Divulgação / Instagram

Se a ideia é sair da rotina e curtir um lugar diferente na região, o Poke & Bar, em Cotia, aposta em uma proposta que mistura gastronomia leve, clima descontraído e experiência completa.



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O grande diferencial está na experiência. Com uma proposta de “vibe praiana”, o ambiente conta com espreguiçadeiras, clima descontraído e música brasileira ao vivo, criando um cenário ideal tanto para um almoço leve quanto para um happy hour ou noite entre amigos.



Para acompanhar, a casa oferece uma boa carta de drinks artesanais, reforçando o conceito de restaurante + bar em um só lugar.



📍 Informações práticas



Endereço: Rua Adolfo Eugênio Barsotine, 176 – Vila Santo Antônio do Portão



Telefone: (11) 93404-4643



Funcionamento:



Quarta e quinta: 17h às 23h

Sexta e sábado: 12h à 0h

Domingo: 12h às 23h

Segunda e terça: fechado

O Poke & Bar também oferece consumo no local, retirada e delivery, facilitando para quem quer aproveitar a experiência em casa. O grande diferencial está na experiência. Com uma proposta de “vibe praiana”, o ambiente conta com espreguiçadeiras, clima descontraído e música brasileira ao vivo, criando um cenário ideal tanto para um almoço leve quanto para um happy hour ou noite entre amigos.Para acompanhar, a casa oferece uma boa carta de drinks artesanais, reforçando o conceito de restaurante + bar em um só lugar.Endereço: Rua Adolfo Eugênio Barsotine, 176 – Vila Santo Antônio do PortãoTelefone: (11) 93404-4643O Poke & Bar também oferece consumo no local, retirada e delivery, facilitando para quem quer aproveitar a experiência em casa.

Especializado em poke (prato havaiano que conquistou o Brasil), o espaço permite montar combinações personalizadas, com ingredientes frescos e variados.Mas o cardápio vai além: há também opções da culinária japonesa, como temakis, hot rolls, yakisoba e jhows, além de porções como fish and chips.