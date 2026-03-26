Dependência financeira e separação: o que a lei assegura às mulheres

Falta de conhecimento sobre direitos ainda é um dos principais fatores que mantêm mulheres em situações difíceis

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Direito em Família, por Sabrina da Cruz





O mês da mulher costuma falar muito sobre força, conquistas e independência. E tudo isso é importante, mas existe um ponto que quase nunca é falado com a mesma profundidade: a dificuldade de decidir. Principalmente quando essa decisão envolve relacionamento, família e dinheiro.





Recentemente, um assunto voltou a ganhar destaque e trouxe à tona uma ideia muito comum: a de que a dependência financeira impediria uma separação. Na prática, não é bem assim. O Direito prevê formas de proteger quem, dentro de um relacionamento, ficou em uma posição mais vulnerável.





Em algumas situações, pode existir o direito a uma pensão após o término da relação, principalmente quando uma das partes depende financeiramente da outra. Além disso, existe a divisão de bens. Mesmo que um imóvel, por exemplo, esteja no nome de apenas uma pessoa, isso não significa automaticamente que ele pertence só a ela. Em muitos casos, aquilo que foi construído durante a relação pode ser dividido. Isso acontece porque o Direito considera não apenas quem comprou, mas também a vida que foi construída em conjunto, ou seja, a dependência financeira, por si só, não impede uma pessoa de reorganizar a própria vida.





O que muitas vezes impede é o desconhecimento. Não saber quais são os próprios direitos. Não entender como funciona a divisão de bens. Não ter clareza sobre o que pode acontecer. E quando não há clareza, surge o medo. E o medo paralisa.





Ao longo da prática da advocacia de família, é muito comum atender pessoas que acreditam não ter saída. Pessoas que permanecem em situações difíceis porque não sabem que existem caminhos possíveis. Isso não significa que todas as decisões são fáceis. Não são!!! Mas significa que muitas decisões deixam de ser tomadas por falta de informação, e não por falta de possibilidade.





Existe uma diferença importante entre depender financeiramente de alguém e estar desprotegido. E essa diferença está justamente no conhecimento e na orientação.





No mês da mulher, talvez seja importante ampliar o conceito de independência. Independência não é apenas ter renda própria. É também entender a própria vida. É saber o que foi construído. O que é direito. O que pode ser protegido, e, principalmente, o que pode ser decidido com segurança. Porque decidir não é agir no impulso. Decidir é entender antes de agir. É sair do medo e caminhar com consciência.





Muitas vezes, não é a situação que impede a mudança. É a falta de clareza sobre como mudar. E é nesse ponto que tudo começa a fazer sentido, pois, no final, não se trata apenas de terminar ou continuar um relacionamento. Se trata de proteger a própria história. De preservar a própria dignidade. E de construir um futuro com mais segurança. E é importante compreender que decisões dessa natureza não precisam, e nem devem, ser enfrentadas de forma solitária.





Buscar orientação não é sinal de fragilidade. É sinal de responsabilidade. É o que permite transformar dúvidas em caminhos, insegurança em direção e situações delicadas em decisões mais conscientes e estruturadas. Algumas escolhas são grandes demais para serem feitas no escuro. Decisões importantes não mudam apenas caminhos. Elas protegem histórias.





Há decisões que não chegam de forma clara. Elas começam como uma sensação. Algo que incomoda, mas ainda não tem nome. Algo que já não se encaixa como antes. Algo que, silenciosamente, pede mudança.