Acidente na Raposo Tavares provoca 7 km de congestionamento nesta quinta-feira (26)

Queda de jovens de veículo em movimento no km 17 mobilizou resgate aéreo e interditou a rodovia no sentido capital

Foto: Artesp

O acidente envolvendo jovens na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em SP, segue impactando o trânsito na tarde desta quinta-feira (26). em SP, segue impactando o trânsito na tarde desta quinta-feira (26).

De acordo com as informações mais recentes, o tráfego está parado do km 24 ao km 17, no sentido capital, totalizando cerca de 7 quilômetros de congestionamento.A ocorrência foi registrada por volta das 12h41, na altura do km 17, e envolveu a queda de ocupantes de um veículo em movimento. Segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, duas pessoas estavam na parte traseira do veículo, pegando carona, quando caíram na pista.As vítimas foram socorridas em estado grave, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.Informações preliminares apontam que os jovens estariam praticando “rabeira” no momento do acidente. A dinâmica completa ainda será apurada pelas autoridades.Por conta da ocorrência, houve bloqueio total da pista e do acesso à rodovia, o que provocou forte impacto no tráfego e reflexos em toda a região.



