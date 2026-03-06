Vereadores de Cotia elegem nova Mesa Diretora na terça-feira (10); saiba o que faz o grupo

Escolha do presidente, vice e secretários ocorrerá durante a 6ª Sessão Ordinária, a partir das 10h, no plenário da Câmara Municipal

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia realiza na próxima terça-feira (10) a eleição da nova Mesa Diretora que comandará os trabalhos legislativos no biênio 2027/2028. A escolha dos vereadores que ocuparão os cargos de presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário ocorrerá durante a 6ª Sessão Ordinária do ano, marcada para começar às 10h.

A Mesa Diretora é o órgão responsável por conduzir os trabalhos administrativos e legislativos da Câmara, tendo papel fundamental na organização das sessões, na tramitação de projetos e na gestão interna da Casa de Leis.Atualmente, a Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 é composta pelo presidente Professor Osmar (Republicanos), pelo vice-presidente Luisão Tinoco (Mobiliza), pelo 1º secretário Marcinho Prates (Mobiliza) e pelo 2º secretário Serginho (PSB).Entre as principais funções da Mesa Diretora estão dirigir as sessões plenárias, manter a ordem durante os debates e coordenar a tramitação de projetos de lei apresentados pelos vereadores. O colegiado também é responsável pela gestão administrativa da Câmara, incluindo serviços internos, pessoal, finanças, licitações e contratações.Além disso, a Mesa pode emitir atos administrativos, como portarias e outros documentos oficiais para nomeação, exoneração ou aposentadoria de servidores, além de regulamentar questões internas do Legislativo municipal.A eleição dos integrantes da Mesa Diretora é realizada entre os próprios vereadores e tem mandato de dois anos, sendo considerada essencial para garantir o funcionamento e a organização do Poder Legislativo de Cotia.