Felipe Titto fará palestra no maior evento de negócios de Itapevi

Além da palestra de Titto, programação inclui debates sobre liderança feminina, tecnologia e futuro econômico da cidade

Felipe Titto. Foto: Divulgação





A Prefeitura de Itapevi promove, no dia 10 de março (terça-feira), o Empreende Itapevi, evento voltado a inovação, negócios, liderança feminina e segurança, integrado ao Fórum de Desenvolvimento Econômico Estratégico 2026.





A principal atração será a palestra do empresário e comunicador Felipe Titto, referência nacional em empreendedorismo, construção de marca e expansão de negócios.



O encontro acontece no Teatro Municipal de Itapevi (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro) e deve reunir cerca de 350 empresários, executivos e gestores públicos para uma tarde de conteúdo estratégico, networking e oportunidades de negócios.





O evento também valoriza a participação feminina, conectando o empreendedorismo ao Dia da Mulher.



