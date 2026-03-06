Felipe Titto fará palestra no maior evento de negócios de Itapevi

Além da palestra de Titto, programação inclui debates sobre liderança feminina, tecnologia e futuro econômico da cidade
|Felipe Titto. Foto: Divulgação
A Prefeitura de Itapevi promove, no dia 10 de março (terça-feira), o Empreende Itapevi, evento voltado a inovação, negócios, liderança feminina e segurança, integrado ao Fórum de Desenvolvimento Econômico Estratégico 2026.
A principal atração será a palestra do empresário e comunicador Felipe Titto, referência nacional em empreendedorismo, construção de marca e expansão de negócios.
O encontro acontece no Teatro Municipal de Itapevi (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro) e deve reunir cerca de 350 empresários, executivos e gestores públicos para uma tarde de conteúdo estratégico, networking e oportunidades de negócios.
O evento também valoriza a participação feminina, conectando o empreendedorismo ao Dia da Mulher.
Destaques da programação
O evento é promovido pelas secretarias municipais em parceria com curadoria técnica especializada, fortalecendo o ambiente de negócios em Itapevi.
🔗 Inscrições: https://is.gd/0ZBhUT
- 13h – Abertura Oficial: talk show com o prefeito Marcos Godoy e secretarias, abordando o futuro econômico de Itapevi.
- 14h – Palestra Lilio Rocha: Inteligência Artificial, inovação e competitividade regional.
- 14h30 – Palestra Felipe Titto (50 min): mentalidade empreendedora, execução prática, construção de marca e estratégias para escala de negócios. Principal atração do evento.
- 15h20 – Palestra Miriam Bertholdo: empreendedorismo feminino e oportunidades na tecnologia.
- 15h40 – Painel Estratégico: debate sobre o futuro econômico de Itapevi, inovação e segurança.
- 16h25 – Encerramento: reforço do compromisso com desenvolvimento econômico e inovação local.
