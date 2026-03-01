Atirador invade adega e mata dois jovens em Caucaia do Alto

Criminoso fugiu em moto sem placa; homicídios aconteceram na noite da última sexta-feira (27)





A Polícia Civil investiga a morte de dois homens, de 23 e 25 anos, baleados enquanto estavam em uma adega no bairro Jd. Das Oliveiras em Caucaia do Alto, na noite de sexta-feira (27).





De acordo com o boletim de ocorrência, um homem entrou no estabelecimento usando capacete e efetuou os disparos. Em seguida, ele fugiu em uma motocicleta sem placa de identificação.





Segundo apurou o Cotia e Cia, as vítimas Lucas e Luiz chegaram a ser socorridas e levadas ao pronto atendimento de Caucaia do Alto, mas não resistiram aos ferimentos.





Durante os exames periciais no local, foram encontradas cinco cápsulas vazias de munição um projétil, que serão encaminhados para análise técnica.





O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Cotia, e as investigações seguem para identificar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do G1