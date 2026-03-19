Vereador de Cotia pede faixa exclusiva para motos na Raposo Tavares

Moção apresentada pelo vereador Serginho Luiz solicita estudos ao Governo de SP para aumentar a segurança de motociclistas

Raposo Tavares. Foto: Estadão

A Câmara Municipal de Cotia leu, na sessão desta terça-feira (17), uma moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo solicitando a realização de estudos para a implantação de uma faixa exclusiva para motocicletas na Rodovia Raposo Tavares, especialmente no trecho que corta o município.

A proposta foi apresentada pelo vereador Serginho Luiz e tem como principal objetivo aumentar a segurança viária em uma das rodovias mais movimentadas da região, que liga a capital paulista a cidades do eixo oeste da Grande São Paulo.De acordo com o documento, o intenso fluxo diário de veículos, somado ao grande número de motociclistas que utilizam a via para trabalho e deslocamentos, aumenta os riscos de acidentes, principalmente nos horários de pico. A moção destaca que esses condutores estão entre os mais vulneráveis no trânsito.O texto também aponta que a criação de uma faixa exclusiva para motos já apresentou resultados positivos em outras localidades, contribuindo para a organização do tráfego, melhoria na fluidez e redução de acidentes.Diante disso, a Câmara solicita que o Governo do Estado e os órgãos competentes realizem estudos técnicos para avaliar a viabilidade da medida. A moção também pede o envolvimento do CIOESTE nas discussões.Segundo o vereador, a iniciativa busca preservar vidas e garantir melhores condições de circulação para todos os usuários da rodovia. O documento foi encaminhado ao Governo do Estado para análise.