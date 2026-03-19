Pesqueiro tradicional de Cotia fecha por tempo indeterminado

Estabelecimento suspende atividades de pesca para reestruturação; restaurante segue funcionando

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O tradicional Pesqueiro e Restaurante Irmãos Hara anunciou o fechamento temporário das atividades de pesca por tempo indeterminado em Cotia. A medida começou a valer nesta quarta-feira (18) e foi comunicada ao público por meio das redes sociais do estabelecimento.

Segundo o anúncio, a pausa ocorre por conta de uma reestruturação interna. Apesar da suspensão da pesca, o restaurante do local segue funcionando normalmente.Referência em lazer e gastronomia em Cotia, o espaço foi fundado em 1995 pelos irmãos Paulo e Silvio e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos mais tradicionais da região.Até o momento, não há previsão para a retomada das atividades de pesca.