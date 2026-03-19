Quadrilha de Itapevi suspeita de mais de 60 golpes é presa no interior de SP

Grupo aplicava estelionatos em diversas cidades desde 2023 e foi localizado em São José dos Campos

Foto: Polícia Civil





Uma quadrilha suspeita de praticar mais de 60 casos de estelionato no estado de São Paulo foi presa pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (17), em São José dos Campos, interior de São Paulo.





Texto com informações do G1

De acordo com as investigações, o grupo é de Itapevi, mas atuava em diferentes municípios desde 2023. Os suspeitos foram encontrados por volta das 14h30, na rua Sebastião Humel, na região central da cidade, após um comerciante acionar a polícia.Três homens, com idades entre 22 e 24 anos, foram presos em flagrante. Um quarto integrante, também de 22 anos, conseguiu fugir da abordagem.Segundo o boletim de ocorrência, a quadrilha aplicava golpes ao oferecer falsos serviços de conserto de portas automáticas. Os suspeitos retiravam equipamentos, como motores, sob o pretexto de orçamento, mas não devolviam os itens e passavam a exigir pagamentos para a restituição.Ainda conforme o documento, o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes. Enquanto alguns faziam a abordagem e negociação com as vítimas, outros realizavam a intervenção nos equipamentos, com o objetivo de viabilizar a fraude e obter vantagem ilícita.A Polícia Civil também aponta que os suspeitos já aparecem em diversos outros boletins de ocorrência em diferentes cidades do estado, todos relacionados a crimes patrimoniais cometidos por meio de fraude envolvendo supostos serviços de manutenção.O caso foi registrado como associação criminosa e estelionato e segue sob investigação.