UNEafro abre inscrições para nova turma do cursinho popular em Cotia

Neto Rossi

Núcleo Clementina de Jesus, da UNEafro Brasil, oferece aulas presenciais gratuitas aos sábados para estudantes da rede pública

Foto: Divulgação 

Estão abertas as inscrições para a nova turma 2026 do Cursinho Popular – Núcleo Clementina de Jesus, em Cotia. A iniciativa é organizada pela UNEafro Brasil, que completa 17 anos de atuação em cursinhos populares. 

As aulas começam no dia 7 de março e serão realizadas presencialmente aos sábados, das 8h30 às 13h, na Escola República do Peru, localizada na Rua Pintassilgo, 142, Jardim Nova Coimbra. Além dos encontros presenciais, o curso contará com atividades online e complementares.

O projeto é voltado a estudantes oriundos da rede pública, especialmente jovens negros, periféricos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e LGBTs. Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o 3º ano.

Segundo a organização, o objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior por meio da educação popular e do fortalecimento comunitário.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas via WhatsApp pelos números:
(11) 98401-7805
(11) 92134-0513
(21) 98019-5547

Ou pelo link: https://inscricoes.uneafrobrasil.org/pre-cadastro

As vagas são limitadas.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem