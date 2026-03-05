UNEafro abre inscrições para nova turma do cursinho popular em Cotia

Núcleo Clementina de Jesus, da UNEafro Brasil, oferece aulas presenciais gratuitas aos sábados para estudantes da rede pública

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a nova turma 2026 do Cursinho Popular – Núcleo Clementina de Jesus, em Cotia. A iniciativa é organizada pela UNEafro Brasil, que completa 17 anos de atuação em cursinhos populares.



Como se inscrever



As inscrições podem ser feitas via WhatsApp pelos números:

(11) 98401-7805

(11) 92134-0513

(21) 98019-5547



Ou pelo link:



As aulas começam no dia 7 de março e serão realizadas presencialmente aos sábados, das 8h30 às 13h, na Escola República do Peru, localizada na Rua Pintassilgo, 142, Jardim Nova Coimbra. Além dos encontros presenciais, o curso contará com atividades online e complementares.O projeto é voltado a estudantes oriundos da rede pública, especialmente jovens negros, periféricos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e LGBTs. Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o 3º ano.Segundo a organização, o objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior por meio da educação popular e do fortalecimento comunitário.