São Roque estreia Festival de Viola Caipira com três dias de cultura e música raiz

Evento inédito reúne shows, concurso de violeiros, culinária tropeira e atrações culturais gratuitas de 6 a 8 de março no CECT Brasital

Cacique e Pajé. Foto: Divulgação





A cidade de São Roque recebe, entre os dias 6 e 8 de março, o 1º Festival de Viola Caipira de São Roque, evento dedicado à valorização da música raiz e das tradições do interior paulista. A programação acontece no CECT Brasital, das 12h às 23h, com entrada gratuita.

6/03 – Leyde & Laura

7/03 – Cacique & Pajé

8/03 – Os Dois Mineiros

Inédito no município, o festival tem como proposta fortalecer a cultura caipira, incentivar novos talentos da viola e proporcionar ao público uma imersão nas manifestações que ajudaram a formar a identidade cultural brasileira.Durante os três dias, o público poderá acompanhar apresentações musicais, concurso de violeiros nas categorias adulto e mirim, feira de artesanato e espaço gastronômico com a tradicional Queima do Alho, conduzida por comitivas que preservam a culinária tropeira, herança das antigas rotas dos tropeiros no interior paulista.A programação musical será dividida entre dois palcos: o Palco Sertanejo, com apresentações ao longo da tarde, e o Palco Inezita Barroso, dedicado aos shows principais à noite. O nome do palco homenageia Inezita Barroso, referência nacional na preservação da música caipira.Entre as atrações confirmadas estão:O evento contará ainda com apresentações de grupos regionais, como a Orquestra Violas da Aldeia (Carapicuíba), o Grupo de Viola Coração Violeiro (Bragança Paulista) e o Grupo de Violeiros e Catireiros Brasil Poeira, representando São Roque.Além da música e da gastronomia, o festival terá exposição de veículos históricos em parceria com o Dream Car Museum e espaço recreativo infantil no sábado e domingo, das 12h às 18h.A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento para o Fundo Social.📍 Local: CECT Brasital – Av. Araçaí, 250 – Vila Aguiar📅 Data: 6 a 8 de março de 2026⏰ Horário: 12h às 23h🎟 Entrada gratuita