Briga entre moradores leva PM a descobrir canil clandestino com 12 cães em situação de maus-tratos

Policiais foram acionados para atender uma ocorrência entre moradores e encontraram os animais mantidos em condições insalubres

Imagens: SSP

A Polícia Militar descobriu um canil clandestino com 12 cães em situação de maus-tratos nesta quarta-feira (4), no bairro Raposo Tavares, na zona oeste da capital paulista. Dois homens foram detidos durante a ocorrência.

De acordo com a corporação, equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência inicialmente registrada como sequestro em um imóvel da região.Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que não se tratava de sequestro, mas sim de uma briga entre moradores da residência. Durante a averiguação no local, porém, as equipes encontraram 12 cães mantidos em uma espécie de canil clandestino.Segundo a PM, os animais estavam em condições insalubres e apresentavam sinais de maus-tratos. Diante da situação, a perícia foi acionada para analisar o imóvel e as condições em que os cães eram mantidos.O Centro de Zoonoses também foi comunicado para realizar o resgate e os procedimentos necessários com os animais.Os responsáveis pelo local, um homem de 30 anos e outro de 70, foram detidos e encaminhados ao 89º Distrito Policial, no Morumbi. O caso foi registrado como crime contra o meio ambiente, por prática de abuso contra animais.