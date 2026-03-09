Temporais podem atingir Cotia e cidades da região até quarta-feira (11), alerta Defesa Civil

Previsão indica chuvas fortes, raios e rajadas de vento entre segunda (9) e quarta-feira (11)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de temporais entre esta segunda-feira (9) e quarta-feira (11) em diversas regiões do estado, incluindo Cotia e cidades da Região Metropolitana de São Paulo.



Instabilidade começa nesta segunda



Segundo os meteorologistas, a instabilidade desta segunda-feira (9) ocorre por causa da atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, associado ao transporte de umidade vindo do oceano. Esse sistema favorece a formação de áreas de chuva em várias regiões do estado.



Terça-feira com queda de temperatura



Na terça-feira (10), a chegada de ventos marítimos associados a uma massa de ar mais fria deve provocar queda nas temperaturas em grande parte do estado. Mesmo com o ar mais frio, a presença de um cavado atmosférico e da umidade marítima continuará favorecendo a formação de pancadas isoladas de chuva, por vezes fortes.



Chuva pode se intensificar na quarta



Já na quarta-feira (11), a previsão indica aumento da instabilidade, devido à formação de uma área de baixa pressão na costa da região Sudeste. O cenário pode provocar chuvas mais frequentes e intensas, principalmente nas regiões central e nordeste do estado, incluindo a Grande São Paulo e municípios da região de Cotia.



Monitoramento e orientação à população



O Gabinete de Crise atua de forma integrada com diversos órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, DER, Artesp, Sabesp, Arsesp, SP Águas, Fundo Social, concessionárias de energia e distribuidoras de gás.



A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos ou deslizamentos.



Em caso de sinais de risco, como rachaduras em imóveis, inclinação de postes ou árvores e surgimento de água barrenta, a recomendação é deixar o local imediatamente e acionar os serviços de emergência:



Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193.

De acordo com o órgão, as condições climáticas devem favorecer pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, o que pode provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.Diante da previsão, o governo estadual mantém ativo, desde sexta-feira (6), o Gabinete de Crise da Defesa Civil em modalidade remota, responsável por monitorar as condições meteorológicas e coordenar ações rápidas em caso de emergências. Caso haja agravamento do cenário, o gabinete poderá passar para funcionamento presencial.