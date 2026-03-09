Shopping Granja Vianna ganha parques temáticos com Transformers e atrações para crianças

Novos espaços de diversão trazem piscina de bolinhas, trampolins, circuitos e atividades inspiradas nos famosos robôs

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, passa a oferecer duas novas atrações temáticas voltadas ao público infantil. Os parques Transformers e Brincadeira de Criança chegam ao empreendimento com diferentes atividades de recreação que prometem transformar o passeio das famílias em uma experiência de diversão e aventura.



“Nosso objetivo é oferecer uma agenda de entretenimento para toda a família, e a chegada desses parques é uma oportunidade de tornar a visita ao Granja Vianna ainda mais especial”, afirma.



Outra novidade é o Parque Brincadeira de Criança, espaço dedicado à recreação e ao movimento. O local reúne piscina de bolinhas, kids play, circuitos de obstáculos, trampolins e escorregadores, estimulando a coordenação motora, a socialização e a imaginação das crianças.



O parque também conta com acessibilidade, garantindo meia-entrada para pessoas com deficiência (PCD) e para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). A atração fica localizada em frente à loja C&A, também no Piso L1.



Os dois parques funcionam no mesmo horário do shopping: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.



Além das novas atrações, o Shopping Granja Vianna reúne diversas opções de lazer e gastronomia, com restaurantes como Outback, Coco Bambu, Madero, Pecorino, Pizza Hut e Gelateria Davvero, além do cinema Cinemark, jogos na GameStation e o parque de trampolins Led Jump.



Valores e informações



Parque dos Transformers

📍 Praça de Eventos | Piso L1





💰 Ingressos:



até 60 minutos: R$ 60

41 a 80 minutos: R$ 70

81 a 120 minutos: R$ 80

121 a 160 minutos: R$ 90



Parque Brincadeira de Criança

📍 Em frente à C&A | Piso L1

💰 Ingresso: R$ 60 por 30 minutos



📍 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia.

Entre as atrações está o Parque dos Transformers, inspirado no universo dos famosos robôs que se transformam em veículos e máquinas. A estrutura conta com cenários infláveis, piscina de bolinhas e atividades lúdicas que transportam as crianças para o mundo dos Autobots e Decepticons. A atração está instalada na Praça de Eventos do Piso L1 do shopping.De acordo com a coordenadora de Marketing do empreendimento, Fabiana Tartaglione, a proposta é ampliar as opções de lazer no local.