Apostas feitas na Lotérica Bacarat, em Cotia, faturam R$ 4 mil na Mega Sena

Duas apostas feitas na Lotérica Bacarat, localizada dentro do Assaí Atacadista no Jardim Dinorah, faturaram juntas o valor de R$ 4.082,40 no concurso 2980 da Mega Sena que teve o sorteio realizado na noite da última quinta-feira (05) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP).





Uma aposta levou R$ 3.499,20 em um bolão e a outra aposta foi simples e faturou R$ 583,20.

Dupla de Páscoa, primeiro concurso especial das Loterias CAIXA de 2026, que já iniciou as apostas. O prêmio do concurso nº 2940, estimado em R$ 30 milhões, será sorteado no dia 04 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa.

Para jogar é simples, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante.

A aposta simples custa R$ 3,00.



Os números sorteados foram: 03 – 14 – 27 – 33 – 43 – 45.Agora os olhos se voltam para a a