Tatuador de Cotia conquista prêmio de melhor realismo em evento internacional em MG

Patrick Hope, do estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, foi destaque no Inkspire, um dos maiores encontros de tatuagem do estado mineiro

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O tatuador Patrick Hope (pahtrick_hope), de Cotia, conquistou o prêmio de Melhor Realismo durante o evento InkSpire Tattoo Convention, realizado nos dias 13, 14 e 15 de março, em Belo Horizonte (MG).





Pearl Jam , Eddie Vedder . O trabalho foi realizado ao longo de dois dias, somando cerca de 18 horas de execução.

Tattoo feita por Patrick na convenção. Foto: Divulgação

Em meio a grandes nomes da tatuagem nacional e internacional, o artista de Cotia se destacou e garantiu o primeiro lugar na categoria, consolidando seu nome no cenário artístico.



“Esse prêmio tem um significado enorme pra mim. Foi uma competição com artistas de altíssimo nível, então sair com o primeiro lugar em Realismo é muito gratificante. Além disso, conhecer Minas, que é de onde vem a minha família, tornou tudo ainda mais especial”, afirmou.



Além do reconhecimento profissional, a viagem também teve um significado pessoal para o tatuador. Foi a primeira vez em Minas Gerais, estado de origem de sua família, o que proporcionou uma conexão com suas raízes, além da experiência com a hospitalidade e a culinária típica da região. A tatuagem apresentada pelo artista foi uma homenagem ao vocalista da banda. O trabalho foi realizado ao longo de dois dias, somando cerca de 18 horas de execução.

Considerado um dos maiores eventos de tatuagem de Minas Gerais, o Inkspire reuniu artistas de diversos estados brasileiros e também do exterior, com participantes de países como Canadá, França e Colômbia.Patrick, que trabalha no estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, em Cotia, competiu na categoria Realismo, que avalia critérios como qualidade de aplicação, anatomia, fidelidade à imagem original e a capacidade de transmitir a sensação de realismo por meio da arte.