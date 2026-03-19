SESC leva o Circuito Sesc De Artes com programação gratuita à Caucaia Do Alto no dia 21 de março

A programação reúne atrações para todas as idades e convida o público a vivenciar diferentes linguagens artísticas ao ar livre na Praça dos Romeiros
|Foto: Sérgio Fernandes
Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com Prefeituras Municipais e Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Circuito reafirma seu papel de articular territórios, democratizar o acesso à cultura e promover encontros entre diferentes linguagens e gerações artísticas. Teatro, música, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias compõem uma programação diversa que ocupa o espaço público como lugar de convivência e experiência cultural.
“A arte, para fazer pleno sentido, deve ser parte do cotidiano das pessoas. Com base nessa convicção, o Sesc acredita que a vivacidade das expressões artísticas se torna fundamental para a construção e fortalecimento das relações sociais. Nessa perspectiva, ocupar o espaço público é parte do processo de se viver em comunidade, evidenciando o caráter potencialmente democrático dos ambientes urbanos”, destaca Luiz Deoclecio Massaro Galina, Diretor Regional do Sesc São Paulo.
A pluralidade é um dos eixos centrais da edição 2026. Entre as novidades desta edição está a circulação da Mala de Livros — que fortalece o acesso à leitura nos territórios — e a experiência imersiva em realidade virtual criada especialmente para celebrar os 80 anos da instituição.
Circuito em Caucaia do Alto – CotiaNo sábado, 21 de março, o Circuito Sesc de Artes chega a Caucaia do Alto, em Cotia, com uma tarde de atividades culturais gratuitas na Praça dos Romeiros, das 14h às 18h. A programação reúne atrações para todas as idades e convida o público a vivenciar diferentes linguagens artísticas ao ar livre.
A programação também inclui a mediação literária “Viajando pelos Sons das Cordilheiras”, do Coletivo Identidade Livre, que conduz o público infantil por histórias e sonoridades inspiradas nas culturas andinas, e a discotecagem participativa “TPM Na Pista”, com a DJ Jazz, que convida todas as pessoas a interagir e sugerir músicas em um set marcado por sonoridades afrocentradas como reggae, hip-hop e R&B.
O teatro também marca presença com “Fases da Vida”, da Cia Fuxico de Teatro, espetáculo no formato lambe-lambe que apresenta pequenas histórias poéticas sobre infância, maturidade e velhice.
Entre as experiências interativas, o público poderá participar da vivência “80 Anos de História: Um Sesc pra chamar de seu”, que utiliza recursos audiovisuais e realidade virtual para apresentar a trajetória da instituição, além da oficina “Carimba Aí!”, do coletivo Tinta que me Pariu!, que convida crianças e adultos a explorar técnicas de impressão artesanal com materiais recicláveis para criar estandartes autorais.
Sobre o Circuito Sesc de Artes
Criado em 2008, o Circuito Sesc de Artes consolidou-se como uma das principais iniciativas de circulação cultural do estado de São Paulo. Ao levar programação gratuita a cidades que não possuem unidade física do Sesc, o projeto amplia o acesso à cultura e fortalece a presença da instituição nos territórios, promovendo experiências artísticas acessíveis e encontros entre artistas e comunidades.
Circuito Sesc de Artes 2026 – Cotia (Caucaia do Alto)
📅 21 de março (sábado)
⏰ Das 14h às 18h
📍 Praça dos Romeiros – Avenida Roque Celestino Pires, Caucaia do Alto – Cotia
🎟️ Grátis
Programação completa: https://www.sescsp.org.br/circuito