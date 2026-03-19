SESC leva o Circuito Sesc De Artes com programação gratuita à Caucaia Do Alto no dia 21 de março

A programação reúne atrações para todas as idades e convida o público a vivenciar diferentes linguagens artísticas ao ar livre na Praça dos Romeiros

Foto: Sérgio Fernandes

Entre 21 de março e 26 de abril, o Circuito Sesc de Artes chega à sua 18ª edição e integra as comemorações dos 80 anos do Sesc São Paulo, consolidando-se como a maior edição realizada. Ao longo de seis semanas, 133 municípios da Grande São Paulo, do interior e do litoral receberão 123 atividades artísticas gratuitas, que somam mais de mil sessões em praças e espaços públicos.





Circuito em Caucaia do Alto – Cotia No sábado, 21 de março, o Circuito Sesc de Artes chega a Caucaia do Alto, em Cotia, com uma tarde de atividades culturais gratuitas na Praça dos Romeiros, das 14h às 18h. A programação reúne atrações para todas as idades e convida o público a vivenciar diferentes linguagens artísticas ao ar livre.





Trupe Lona Preta apresenta “O Circo da Lona Torta”, espetáculo que combina palhaçaria, música, teatro de mamulengo, malabarismo e acrobacia em uma narrativa poética e divertida. Na dança, o Grupo Unity Warriors apresenta “Dentro, Fora e Cruza”, que ressignifica brincadeiras populares em uma performance cheia de movimento e memória afetiva. A programação também inclui a mediação literária “Viajando pelos Sons das Cordilheiras”, do Coletivo Identidade Livre, que conduz o público infantil por histórias e sonoridades inspiradas nas culturas andinas, e a discotecagem participativa “TPM Na Pista”, com a DJ Jazz, que convida todas as pessoas a interagir e sugerir músicas em um set marcado por sonoridades afrocentradas como reggae, hip-hop e R&B.



O teatro também marca presença com “Fases da Vida”, da Cia Fuxico de Teatro, espetáculo no formato lambe-lambe que apresenta pequenas histórias poéticas sobre infância, maturidade e velhice.



Entre as experiências interativas, o público poderá participar da vivência “80 Anos de História: Um Sesc pra chamar de seu”, que utiliza recursos audiovisuais e realidade virtual para apresentar a trajetória da instituição, além da oficina “Carimba Aí!”, do coletivo Tinta que me Pariu!, que convida crianças e adultos a explorar técnicas de impressão artesanal com materiais recicláveis para criar estandartes autorais.



Sobre o Circuito Sesc de Artes



Criado em 2008, o Circuito Sesc de Artes consolidou-se como uma das principais iniciativas de circulação cultural do estado de São Paulo. Ao levar programação gratuita a cidades que não possuem unidade física do Sesc, o projeto amplia o acesso à cultura e fortalece a presença da instituição nos territórios, promovendo experiências artísticas acessíveis e encontros entre artistas e comunidades. SERVIÇO

Circuito Sesc de Artes 2026 – Cotia (Caucaia do Alto)

📅 21 de março (sábado)

⏰ Das 14h às 18h

📍 Praça dos Romeiros – Avenida Roque Celestino Pires, Caucaia do Alto – Cotia

🎟️ Grátis



Programação completa: No circo, aapresenta “O Circo da Lona Torta”, espetáculo que combina palhaçaria, música, teatro de mamulengo, malabarismo e acrobacia em uma narrativa poética e divertida. Na dança, oapresenta “Dentro, Fora e Cruza”, que ressignifica brincadeiras populares em uma performance cheia de movimento e memória afetiva.Circuito Sesc de Artes 2026 – Cotia (Caucaia do Alto)📅 21 de março (sábado)⏰ Das 14h às 18h📍 Praça dos Romeiros – Avenida Roque Celestino Pires, Caucaia do Alto – Cotia🎟️ GrátisProgramação completa: https://www.sescsp.org.br/circuito

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com Prefeituras Municipais e Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Circuito reafirma seu papel de articular territórios, democratizar o acesso à cultura e promover encontros entre diferentes linguagens e gerações artísticas. Teatro, música, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias compõem uma programação diversa que ocupa o espaço público como lugar de convivência e experiência cultural.”, destaca Luiz Deoclecio Massaro Galina, Diretor Regional do Sesc São Paulo.A pluralidade é um dos eixos centrais da edição 2026. Entre as novidades desta edição está a circulação da Mala de Livros — que fortalece o acesso à leitura nos territórios — e a experiência imersiva em realidade virtual criada especialmente para celebrar os 80 anos da instituição.