Itapevi recebe etapa do Campeonato Paulista de Skate Street neste domingo (22)

Competição gratuita reúne atletas de todo o estado e abre ranking que dá acesso ao Brasileiro

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A cidade de Itapevi recebe, no próximo domingo, dia 22 de março, a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Skate Street. A competição acontece das 8h às 18h, no Skate Park Itapevi, e é aberta ao público.

O evento deve reunir cerca de 100 atletas de diferentes regiões do estado, que disputarão nas categorias Amador Masculino, Amador Feminino e Master Masculino.A etapa marca a abertura oficial do campeonato estadual da modalidade, que é considerada esporte olímpico, e integra a programação de aniversário da cidade. Além disso, a competição vale pontos para o ranking paulista e pode garantir vaga para o Campeonato Brasileiro.A organização é do Cioeste, por meio da Câmara Técnica da Juventude, em parceria com a Federação Paulista de Skate Street e a Prefeitura de Itapevi.Segundo o prefeito Marcos Godoy, o evento representa uma oportunidade de incentivar o esporte e ampliar a participação de atletas da região em competições oficiais.A participação dos competidores exige inscrição prévia no site da federação, com vagas limitadas por categoria. Já o público poderá acompanhar as disputas gratuitamente ao longo do dia.Além do incentivo à prática esportiva, o campeonato também contribui para que atletas pontuem no ranking estadual, podendo pleitear benefícios como o Bolsa Atleta.