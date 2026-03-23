Shopping Granja Vianna promove caça aos ovos gratuita para crianças na Páscoa

Evento acontece no dia 28 de março, com recreação, brindes e presença do Coelhinho da Páscoa
|Imagem ilustrativa
O Shopping Granja Vianna realiza no próximo dia 28 de março uma programação especial de Páscoa voltada ao público infantil. A atração principal é o “Clubinho de Páscoa”, que promove uma caça aos ovos com atividades interativas pelos corredores do empreendimento.
A ação é gratuita e contará com o apoio de recreadores, além da participação do Coelhinho da Páscoa, que acompanha as crianças durante o percurso. A proposta é estimular a interação, a curiosidade e proporcionar momentos de lazer em família.
A atividade será realizada em três sessões, às 14h, 15h e 16h, com vagas limitadas. Os participantes receberão um mapa com pistas e deverão percorrer diferentes pontos do shopping para coletar adesivos. Ao final do trajeto, as crianças ganham brindes ou kits de doces.
O ponto de encontro será no Piso L1, em frente ao Clubinho.
De acordo com a coordenadora de marketing do shopping, Fabiana Tartaglione, a iniciativa faz parte da agenda de entretenimento do empreendimento. “Queremos tornar a Páscoa uma experiência especial para as famílias, incentivando a criação de memórias afetivas”, afirmou.
Além da ação temática, o shopping reúne lojas com opções de chocolates e presentes para a data, como Cacau Show, Kopenhagen e Casa Bauducco, entre outras.
Serviço:
Clubinho de Páscoa – Shopping Granja Vianna
📅 Data: 28 de março
⏰ Horários: 14h, 15h e 16h
📍 Local: Piso L1, em frente ao Clubinho
🎟️ Evento gratuito
📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia