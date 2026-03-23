Shopping Granja Vianna promove caça aos ovos gratuita para crianças na Páscoa

Evento acontece no dia 28 de março, com recreação, brindes e presença do Coelhinho da Páscoa

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O Shopping Granja Vianna realiza no próximo dia 28 de março uma programação especial de Páscoa voltada ao público infantil. A atração principal é o “Clubinho de Páscoa”, que promove uma caça aos ovos com atividades interativas pelos corredores do empreendimento.

A ação é gratuita e contará com o apoio de recreadores, além da participação do Coelhinho da Páscoa, que acompanha as crianças durante o percurso. A proposta é estimular a interação, a curiosidade e proporcionar momentos de lazer em família.A atividade será realizada em três sessões, às 14h, 15h e 16h, com vagas limitadas. Os participantes receberão um mapa com pistas e deverão percorrer diferentes pontos do shopping para coletar adesivos. Ao final do trajeto, as crianças ganham brindes ou kits de doces.O ponto de encontro será no Piso L1, em frente ao Clubinho.De acordo com a coordenadora de marketing do shopping, Fabiana Tartaglione, a iniciativa faz parte da agenda de entretenimento do empreendimento., afirmou.Além da ação temática, o shopping reúne lojas com opções de chocolates e presentes para a data, como Cacau Show, Kopenhagen e Casa Bauducco, entre outras.Clubinho de Páscoa – Shopping Granja Vianna📅 Data: 28 de março⏰ Horários: 14h, 15h e 16h📍 Local: Piso L1, em frente ao Clubinho🎟️ Evento gratuito📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia